تامر حبيب : يسرا صديقة للجميع بسبب روحها وإنسانيتها

تحدث السيناريست تامر حبيب عن الفنانة يسرا بعد حالة الجدل الدائرة بسبب فيديو يجمعها بالفنان عمرو دياب فى حفل زفاف المنتج محمد السعدي.

وقال تامر حبيب فى لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد: إن يسرا لا تقتصر علاقاتها على أصدقائها من نفس الجيل مثل إلهام شاهين وإيناس الدغيدي، بل تربطها أيضا صداقات قوية مع نجوم الجيل الجديد مثل مايان السيد وتارا عماد، مضيفا: هي أستاذة الأساتذة، لكن من كتر روحها القريبة من الجميع بنحس إنها صاحبتنا وأنتيمتنا.

وأضاف تامر حبيب : أن هذه الروح الإنسانية والبساطة التي تتمتع بها يسرا هي ما يجعلها قريبة من كل من حولها، سواء داخل الوسط الفني أو خارجه، وهو ما يفسر استمرار نجاحها ومكانتها الكبيرة لدى مختلف الأجيال.

تامر حبيب يكشف تفاصيل مسلسل يسرا

تحدث السيناريست تامر حبيب عن تعاونه مع الفنانة يسرا، وتحضيره لمسلسل جديد يجمعهما.

وقال تامر حبيب : "أحضر لمسلسل جديد معها، تدور أحداثه في 10 حلقات، تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، مضيفًا: "وأنا بكتب ليسرا الدنيا بتبقى سهلة ووشها حلو زي اللي حصل في شربات لوز وأنا وهي كنا مستغربين من الكلام اللي بعد كدة بقا تريند وإفيهات".

وكشف تامر حبيب لأول مرة مفاجأة عن أشهر أفلامه "حب البنات"، موضحًا أن الفنانة منى زكي كانت المرشحة للدور الذي قدمته الفنانة هنا شيحة، وكانت الجهة المنتجة تريد تقديم عمل بطولة ليلى علوي وحنان ترك ومنى زكي، ولكن الأخيرة اعتذرت بسبب انشغالها بارتباطات أخرى، لافتًا إلى أن ليلى هي من رشحت هنا شيحة.

واختتم تامر حبيب: «كل أعمالي باستثناء تيمور وشفيقة بطولات جماعية، وأنا بحب النوع ده».