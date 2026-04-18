تامر حبيب : يسرا صديقة للجميع بسبب روحها وإنسانيتها

تحدث السيناريست تامر حبيب عن الفنانة يسرا بعد حالة الجدل الدائرة بسبب فيديو يجمعها بالفنان عمرو دياب فى حفل زفاف المنتج محمد السعدي. 

وقال تامر حبيب فى لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد: إن يسرا لا تقتصر علاقاتها على أصدقائها من نفس الجيل مثل إلهام شاهين وإيناس الدغيدي، بل تربطها أيضا صداقات قوية مع نجوم الجيل الجديد مثل مايان السيد وتارا عماد، مضيفا: هي أستاذة الأساتذة، لكن من كتر روحها القريبة من الجميع بنحس إنها صاحبتنا وأنتيمتنا.

وأضاف تامر حبيب : أن هذه الروح الإنسانية والبساطة التي تتمتع بها يسرا هي ما يجعلها قريبة من كل من حولها، سواء داخل الوسط الفني أو خارجه، وهو ما يفسر استمرار نجاحها ومكانتها الكبيرة لدى مختلف الأجيال.

تامر حبيب يكشف تفاصيل مسلسل يسرا 

تحدث السيناريست تامر حبيب عن تعاونه مع الفنانة يسرا، وتحضيره لمسلسل جديد يجمعهما.

وقال تامر حبيب : "أحضر لمسلسل جديد معها، تدور أحداثه في 10 حلقات، تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، مضيفًا: "وأنا بكتب ليسرا الدنيا بتبقى سهلة ووشها حلو زي اللي حصل في شربات لوز وأنا وهي كنا مستغربين من الكلام اللي بعد كدة بقا تريند وإفيهات".

وكشف تامر حبيب لأول مرة مفاجأة عن أشهر أفلامه "حب البنات"، موضحًا أن الفنانة منى زكي كانت المرشحة للدور الذي قدمته الفنانة هنا شيحة، وكانت الجهة المنتجة تريد تقديم عمل بطولة ليلى علوي وحنان ترك ومنى زكي، ولكن الأخيرة اعتذرت بسبب انشغالها بارتباطات أخرى، لافتًا إلى أن ليلى هي من رشحت هنا شيحة.

واختتم تامر حبيب: «كل أعمالي باستثناء تيمور وشفيقة بطولات جماعية، وأنا بحب النوع ده».

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

التموين: منصة إلكترونية موحدة لتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة الخدمات

إيهاب واصف

تراجع أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع

الذهب

59 % من سوق الذهب في مصر يتجه للانكماش.. السبائك تقود تحولًا غير مسبوق نحو الاستثمار

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد