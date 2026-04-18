الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

8 أفلام تتنافس في مسابقة الطلبة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الـ 12

من هنا … للسما
من هنا … للسما
أحمد البهى

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير القائمة الكاملة لمسابقة أفلام الطلبة، المشاركة خلال فعاليات النسخة الثانية عشر، المقرر انطلاقها في الفترة من 27 إبريل لـ 2 مايو المقبل، إذ تضم 8 أفلام مصرية متنوعة من مختلف الجامعات والمعاهد الفنية، تعرض جميعها لأول مرة عالميا، وهي:

فيلم "جفاف"، للمخرج مروان طاهر، مدته 12 دقيقة، وإنتاج 2026، يمثل المعهد العالي للسينما بالإسكندرية.

فيلم "إبرة في كوم قش"، مدته 14 دقيقة، للمخرج باسل حسين، إنتاج 2026،    ويمثل المعهد العالي للسينما بالقاهرة.

إلى جانب فيلم "احتراق صورة" إخراج أحمد فايز، إنتاج 2026، ومدته 14 دقيقة، ويمثل مركز الجيزويت بالإسكندرية.

كما يشارك فيلم "من هنا للسما" إنتاج 2026، ومدته 15، إخراج ألحان المهدي ويمثل المعهد العالي للسينما بالقاهرة.

بالإضافة إلى فيلم "يوم وفاة موزارت"، إنتاج 2026، ومدته 9 دقائق، من إخراج مازن حجاج ، ويمثل جامعة بدر.

وفيلم "حتى شروق الشمس"، إنتاج 2026، ومدته  10 دقائق، للمخرج محمد بدير، ويمثل المعهد العالي للسينما بالقاهرة.

ومن الأفلام المشاركة أيضا، فيلم "مترونوم"، إنتاج 2026، ومدته 13 دقيقة للمخرج أحمد عبدالكريم، ويمثل مركز الجيزويت بالإسكندرية.

بالإضافة إلى فيلم "مبنى على قصة حقيقية"، المكون من 3 دقائق، وهو من إنتاج 2026، وإخراج أندرو عفت، ويمثل جامعة حلوان.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية.

وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كلًّا من: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة.

