شاليمار الشربتلي: "نور مصر" بيغطينا كلنا كعالم عربي وأوروبي

شاركت الفنانة التشكيلية العالمية شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف في إحدى الفعاليات، التي أقيمت مساء الخميس الماضي في الأهرامات وبالتحديد من أمام هرم سقارة.

والقت شاليمار شربتلي كلمة بعد أن قدمتها الإعلامية سهير جودة، وأشادت شاليمار بالحضارة المصرية القديمة، وبأن مصر دائما تفتح أحضانها للعالم كله، قائلة: "نور مصر بيغطينا كلنا كعالم عربي وكمان عالم أوروبي".

وأعربت شاليمار الشربتلي خلال كلمتها عن سعادتها الكبيرة بحضور قامات عديدة هذه الاحتفالية.

وأوضحت شاليمار أنه ليس كل المؤثرين ضمن الفئة التي تحاول تفتيت المجتمع من خلال قلة الأدب والتجاوزات، مؤكدة أن هناك عدد كبير من "البلوجرز" لهم تأثيرات إيجابية في كافة النواحي.

وكشفت شاليمار الشربتلي عن دور البلوجرز وأهمية حضورهم الحفل، قائلة: "كنت اتمنى استشرف بهم ويكونوا موجودين، ولا يكون مكانهم في المراقص والملاهي".

وكشفت شاليمار الشربتلي عن سر في حياتها، ألا وهو أنها لا تحب أن تجلس في الأماكن العامة، بل تحب المشاركة في الفعاليات الخيرية والمبادرات المؤثرة فقط، مشيدة بتلك المبادرة التي ظهرت من خلالها.