قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مد وقفها | نسبة ضريبة الأطيان الزراعية.. وماذا يعني قرار الحكومة الجديد؟
احمد ربنا.. ياسمين عز توجه رسالة للرجل السنجل
بعد تغيبه عن منزله .. التضامن تعيد طفلا إلى أسرته في قنا
رسميا الآن.. سعر الدولار بعد التراجع في البنوك
بوتين: أوكرانيا ارتكبت خطأً بجعل محادثات السلام علنية
حماس: وفد قيادي برئاسة خليل الحية يصل القاهرة لبدء جولة مفاوضات جديدة
ما حكم ترك صلاة الجمعة دون عذر؟.. دار الإفتاء تحذر
مشهد فاجأ الجميع.. ما سبب الكدمة الحمراء على وجه الأمير أندرو؟
انخفاض جديد.. الذهب يتراجع 35 جنيها في تعاملات مساء اليوم
النيابة الفرنسية تحقق في شبهات تعذيب وجرائم حرب إسرائيلية بحق ناشطي أسطول الحرية
النصر ينافس الهلال على موهبة برشلونة في الميركاتو الصيفي
نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل ترتفع الأسعار؟| الضرائب تحسم جدل تعديلات المشغولات الذهبية

الذهب
الذهب
عادل نصار

حالة من الجدل بمجرد الاعلان عن التعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة، وعلاقته بشائعات ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية.

لا ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية والبروتوكول الحالي قائم منذ 2021

في البداية قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنّ التعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة تتضمن مجموعة من الحوافز الجديدة التي تستهدف تخفيف الأعباء على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، موضحًا أن من أبرزها خفض الضريبة المفروضة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% ضمن ضريبة الجدول، بما يضعها في المعاملة الضريبية نفسها المطبقة على الآلات والمعدات.

الذهب 

وأضاف سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا الإجراء من شأنه تخفيف الأعباء على المستشفيات والعيادات الطبية وتقليل تكلفة العلاج على المرضى، فضلًا عن منح أصحاب المنشآت الطبية مزايا إضافية تتعلق بتأجيل سداد الضريبة على الأجهزة والمعدات لمدة عام، مع إمكانية مد فترة التأجيل لثلاث سنوات أخرى، بما يسمح ببدء السداد بعد تشغيل الأجهزة والاستفادة منها فعليًا.

عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة في أسعار المصنعية

وفيما يتعلق بما أثير حول تحديث متوسطات المصنعية على المشغولات الذهبية، أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، صحة ما أعلنته رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال بشأن عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة في أسعار المصنعية، موضحًا أن الأمر يتعلق ببروتوكول قائم بين مصلحة الضرائب وصناع وتجار الذهب منذ عام 2021 لتنظيم تحصيل ضريبة القيمة المضافة فقط، دون أن يترتب عليه أي زيادة في الأسعار أو أعباء إضافية على المستهلكين.

كما أوضح أن إخضاع منتجات الصابون والمنظفات الصناعية والجبس للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% سيكون له أثر إيجابي على الأسعار، لأن النظام الجديد يسمح للمصنع بخصم الضرائب المسددة على المدخلات، بدلًا من تحميل ضريبة الجدول البالغة 5% ضمن التكلفة النهائية للمنتج، ما يؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج وتقليل سعر البيع للمستهلك النهائي.

مشروع القانون يتضمن أيضًا إعفاء جميع الخدمات المرتبطة بالسلع العابرة

وأشار فؤاد إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إعفاء جميع الخدمات المرتبطة بالسلع العابرة «الترانزيت» من ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك خدمات النقل والشحن والتفريغ، بعدما كانت هذه الخدمات تخضع للضريبة رغم إعفاء السلع العابرة نفسها. وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة من خلال تعزيز تنافسية مصر كمركز إقليمي لحركة التجارة والعبور.

الذهب الضرائب المشغولات الذهبية ضريبة المشغولات الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

امتحانات

مصدر بتعليم الجيزة: إعلان نتيجة صفوف النقل خلال ساعات وإتاحتها على موقع المديرية

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي بالرقم القومي 2026 محافظة الجيزة

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

الاهلي

تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية للأهلي .. تفاصيل

الجمعية العمومية لشركة الأهلي

تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم

بيريز

مرشح رئاسة ريال مدريد يهاجم فلورنتينو بيريز.. ويعد بمدرب عالمي

بالصور

أرخص 5 سيارات زيرو مناسبة للبنات والسيدات.. صور

سيارات البنات والسيدات
سيارات البنات والسيدات
سيارات البنات والسيدات

مشروب منعش للصيف.. طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع
طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع
طريقة عمل موهيتو البطيخ بالليمون والنعناع

لماذا يتم تجاهل اضطراب ADHD لدى الفتيات؟.. تعرف على الأسباب والأعراض الخفية

أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد
أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد
أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد

فستان كاجوال.. إنجي المقدم تبهر متابعيها

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

فيديو

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد