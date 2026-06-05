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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| طرح شيفروليه كورفيت 2027.. وعيب خطير في نصف مليون سيارة فورد

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

وايمو تتراجع خطوة للخلف وتعيد عجلة القيادة إلى سياراتها الذاتية

​في خطوة غير متوقعة تعكس حجم التحديات التي تواجه قطاع القيادة الذاتية، قررت شركة وايمو التراجع خطوة إلى الوراء عبر إعادة دمج عجلة القيادة والدواسات التقليدية في أحدث طرازات مركباتها المستقلة. القرار يمثل اعترافًا ضمنيًا بالحاجة إلى توفير خيار التحكم البشري المباشر في حالات الطوارئ المعقدة، والالتزام بمعايير السلامة الصارمة التي تفرضها الجهات التنظيمية، بعد فترة طويلة من المراهنة على إلغاء عجلة القيادة نهائيًا.

فورد في أزمة جديدة.. استدعاء نصف مليون سيارة بسبب عيب خطير

في خطوة غير متوقعة تعكس حجم التحديات التي تواجه قطاع القيادة الذاتية، قررت شركة وايمو التراجع خطوة إلى الوراء عبر إعادة دمج عجلة القيادة والدواسات التقليدية في أحدث طرازات مركباتها المستقلة. القرار يمثل اعترافًا ضمنيًا بالحاجة إلى توفير خيار التحكم البشري المباشر في حالات الطوارئ المعقدة، والالتزام بمعايير السلامة الصارمة التي تفرضها الجهات التنظيمية، بعد فترة طويلة من المراهنة على إلغاء عجلة القيادة نهائيًا.

كورفيت 2027 تتحول إلى وحش أمريكي بمحرك V8

أشعلت شيفروليه حماس عشاق السرعة بكشف ملامح طراز كورفيت القادم، والذي سيتحول إلى وحش حقيقي يجسد قوة السيارات الرياضية الأمريكية. السيارة ستعتمد على محرك V8 الأسطوري فائق الأداء، والذي يمنحها قوة حصانية مرعبة وقدرة تسارع مذهلة، مع تصميم خارجي هجومي يعزز الديناميكية الهوائية والثبات الفائق على الحلبات والطرقات السريعة.

لغز غريب.. سرقة كامارو ZL1 مرتين تثير التساؤلات حول الأمان

​أثارت واقعة سرقة غريبة لسيارة من طراز كامارو ZL1 مرتين متتاليتين وفترات زمنية وجيزة حالة من الغموض والجدل الواسع في قطاع تأمين المركبات. الحادثة الفريدة فتحت باب التساؤلات والشكوك حول مدى كفاءة وأنظمة الأمان الحديثة ومقاومة السرقة في السيارات الرياضية الفاخرة، ومستويات الحماية الرقمية التي توفرها الشركات لمنع الاختراقات وتشفير المفاتيح الإلكترونية.

ضربة جديدة لفورد.. عيوب محركات إيكوبوست تشعل حملة استدعاءات واسعة

تلقى الصانع الأمريكي فورد ضربة موجعة أخرى بعد تزايد الشكاوى من عيوب مصنعية في محركات "إيكوبوست" الشهيرة، مما أجبر الشركة على إطلاق حملة استدعاءات واسعة النطاق. التقارير الفنية كشفت عن مشاكل مفاجئة في أداء المحرك قد تؤدي إلى توقفه تمامًا أو حدوث أضرار ميكانيكية جسيمة، مما يضع سمعة الاعتمادية الخاصة بعائلة محركات فورد على المحك.

أخبار السيارات وايمو للقيادة الذاتية شيفروليه كورفيت عيوب محرك إيكوبوست سرقة كامارو ZL1

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