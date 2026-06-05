أخبار السيارات| طرح شيفروليه كورفيت 2027.. وعيب خطير في نصف مليون سيارة فورد

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​في خطوة غير متوقعة تعكس حجم التحديات التي تواجه قطاع القيادة الذاتية، قررت شركة وايمو التراجع خطوة إلى الوراء عبر إعادة دمج عجلة القيادة والدواسات التقليدية في أحدث طرازات مركباتها المستقلة. القرار يمثل اعترافًا ضمنيًا بالحاجة إلى توفير خيار التحكم البشري المباشر في حالات الطوارئ المعقدة، والالتزام بمعايير السلامة الصارمة التي تفرضها الجهات التنظيمية، بعد فترة طويلة من المراهنة على إلغاء عجلة القيادة نهائيًا.

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في خطوة غير متوقعة تعكس حجم التحديات التي تواجه قطاع القيادة الذاتية، قررت شركة وايمو التراجع خطوة إلى الوراء عبر إعادة دمج عجلة القيادة والدواسات التقليدية في أحدث طرازات مركباتها المستقلة. القرار يمثل اعترافًا ضمنيًا بالحاجة إلى توفير خيار التحكم البشري المباشر في حالات الطوارئ المعقدة، والالتزام بمعايير السلامة الصارمة التي تفرضها الجهات التنظيمية، بعد فترة طويلة من المراهنة على إلغاء عجلة القيادة نهائيًا.

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أشعلت شيفروليه حماس عشاق السرعة بكشف ملامح طراز كورفيت القادم، والذي سيتحول إلى وحش حقيقي يجسد قوة السيارات الرياضية الأمريكية. السيارة ستعتمد على محرك V8 الأسطوري فائق الأداء، والذي يمنحها قوة حصانية مرعبة وقدرة تسارع مذهلة، مع تصميم خارجي هجومي يعزز الديناميكية الهوائية والثبات الفائق على الحلبات والطرقات السريعة.

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​أثارت واقعة سرقة غريبة لسيارة من طراز كامارو ZL1 مرتين متتاليتين وفترات زمنية وجيزة حالة من الغموض والجدل الواسع في قطاع تأمين المركبات. الحادثة الفريدة فتحت باب التساؤلات والشكوك حول مدى كفاءة وأنظمة الأمان الحديثة ومقاومة السرقة في السيارات الرياضية الفاخرة، ومستويات الحماية الرقمية التي توفرها الشركات لمنع الاختراقات وتشفير المفاتيح الإلكترونية.

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تلقى الصانع الأمريكي فورد ضربة موجعة أخرى بعد تزايد الشكاوى من عيوب مصنعية في محركات "إيكوبوست" الشهيرة، مما أجبر الشركة على إطلاق حملة استدعاءات واسعة النطاق. التقارير الفنية كشفت عن مشاكل مفاجئة في أداء المحرك قد تؤدي إلى توقفه تمامًا أو حدوث أضرار ميكانيكية جسيمة، مما يضع سمعة الاعتمادية الخاصة بعائلة محركات فورد على المحك.