توطين تكنولوجيا إشارات السكة الحديد.. تعاون استثماري مع شركة بريطانية لتعزيز التصنيع والتصدير

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسؤولي شركة Park Signalling البريطانية المتخصصة في تكنولوجيا إشارات السكك الحديدية وأنظمة التحكم والسلامة، لبحث فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية.

واستعرض مسئولو الشركة خططهم للتوسع في مصر، موضحين تقدم المناقشات مع الجهات المعنية بشأن تنفيذ مشروع لتطبيق حلول رقمية حديثة لإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية، تمهيدًا للتوسع داخل الشبكة القومية.

ويستهدف المشروع تحديث أنظمة تشغيل وإدارة حركة القطارات باستخدام تقنيات رقمية متقدمة تعتمد على الاتصالات والتحكم، بما يعزز السلامة والكفاءة التشغيلية ويخفض تكاليف التشغيل والصيانة مقارنة بالأنظمة التقليدية.

شريك استراتيجي

وأكدت الشركة أنها تتعامل مع مصر كشريك استراتيجي طويل الأجل، وتدرس إنشاء مركز للتجميع والتصنيع المحلي لتلبية احتياجات السوق والتوسع في التصدير إلى الأسواق الأفريقية والإقليمية، مستفيدة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية الصناعية واللوجستية.

وأوضحت أن نجاح المرحلة الأولى سيمهد لدخول استثمارات إضافية من مجموعة Unipart البريطانية المالكة للشركة في مجالات الصناعات والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع النقل والسكك الحديدية.

وأكد الوزير أن هذا النوع من الاستثمارات يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لدعم اختيار الموقع الأنسب للمشروع.

وشدد على تقديم مختلف أوجه الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير التنفيذ ومعالجة أي تحديات خلال مراحل التأسيس والتشغيل، بما يسرّع وتيرة التنفيذ ويعزز توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

السكك الحديدية

واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية في المناطق الاستثمارية المختلفة، مؤكدًا أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير للأسواق الأفريقية والشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب مارك وينترتون، العضو المنتدب للشركة، عن تقديره للدعم المصري، مؤكدًا أن مصر تمثل منصة استراتيجية للتوسع الإقليمي، مع التركيز على نقل المعرفة وبناء القدرات والتصنيع المحلي.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لاستكمال الجوانب الفنية والإجرائية، ودراسة تسريع المرحلة التجريبية تمهيدًا لتوسيع الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير حلول السكك الحديدية.