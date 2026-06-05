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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوغندا : وفاة مريض مصاب بالإيبولا وتأكيد إصابة 3 آخرين بالفيروس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أعلنت وزارة الصحة الأوغندية وفاة مريض واحد بفيروس إيبولا، وأضافت أنه تم تأكيد ثلاث حالات إصابة أخرى بالمرض.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المنافذ الحدودية، مع تعزيز فرق الحجر الصحي في المطارات والموانئ، وتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة للتعامل مع أي حالات اشتباه بفيروس الإيبولا.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الإجراءات تشمل تشديد الفحص على القادمين من الدول التي يُسجل بها انتشار للفيروس، مع مراجعة وتدقيق البيانات الصحية، وإخضاع القادمين لمتابعة طبية مستمرة لمدة 21 يومًا عند الضرورة.

تطبيق أعلى معايير الوقاية
وأشار إلى أنه تم تخصيص أماكن منفصلة لاستقبال القادمين من تلك الدول حال الاشتباه أو الحاجة للإجراءات الاحترازية، مؤكدًا استمرار التنسيق والمتابعة مع منظمة الصحة العالمية لضمان تطبيق أعلى معايير الوقاية.


 

وزارة الصحة الأوغندية وفاة مريض فيروس إيبولا درجة الاستعداد القصوى الحجر الصحي

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