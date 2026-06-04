هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بفيروس الإيبولا

يعد فيروس الإيبولا من الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان خاصة إذا تم التأخر في اكتشافه .

وبعد تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية ،مؤخرا، وسط ارتفاع معدلات الإصابة وأصبح من المهم معرفة من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به.

ووفقا لموقع hopkinsmedicine إليكم الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بفيروس إيبولا.



إذا كنت قد زرت مكانًا انتشر فيه مرض الإيبولا أو إذا كنت قد تعرضت لحيوانات تحمل الفيروس، فقد تكون معرضًا لخطر الإصابة، خاصة إذا كنت:

كنا في مكان يتم فيه علاج المصابين بفيروس إيبولا، وكنا على اتصال بهم.

لمس الدم أو سوائل الجسم (اللعاب، العرق، الدموع، المخاط، القيء، البراز، حليب الثدي، البول أو السائل المنوي) من شخص مصاب بفيروس إيبولا.

الملاءات أو المناشف أو الملابس أو الأغراض الشخصية أو غيرها من الأشياء التي لامست شخصًا مصابًا بفيروس إيبولا.

