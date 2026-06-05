قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التكنولوجيا | واتساب يطرح ميزة جديدة على هواتف آيفون.. باحثون يكشفون ثغرة خطيرة بـ Gemini فى أندرويد
حبس مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية 4 أيام لاتهامه بابتزاز ولية أمر طالبة
خبراء : زج الأطفال في الخلافات الزوجية يترك ندوبًا نفسية طويلة الأمد
فرج عامر: تغييرات واسعة في قطاع الكرة بالأهلي بعد خسارة البطولات
استجابة عاجلة تنقذ حياة شاب بالغردقة.. محافظ البحر الأحمر يشكر وزير التعليم العالي
أخبار التوك شو| اشترِ ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بشأن حالة الجو وسعر الدولار والطماطم
فليك يمنح حمزة عبد الكريم فرصة ذهبية مع برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد
خطوة جديدة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجالات التعليم الفني بين مصر وإيطاليا
«النينو» يرفع الإنذار المناخي.. صيف استثنائي يهدد العالم بموجات حرارة غير مسبوقة
بدء على تراجع..الذهب يفقد 45 جنيها في أول التعاملات المسائية
محافظ أسوان: التواجد الميداني والتواصل مع المواطنين أهم محاور العمل التنفيذي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة عاجلة تنقذ حياة شاب بالغردقة.. محافظ البحر الأحمر يشكر وزير التعليم العالي

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
ابراهيم جادالله

 وجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوه، لسرعة الاستجابة والتعاون في نقل الشاب محمد حازم (19 عامًا) إلى أحد الصروح الطبية الجامعية المتخصصة بالقاهرة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بعد تعرضه لحالة صحية حرجة.

وجاء التحرك السريع عقب متابعة محافظ البحر الأحمر للمناشدات الإنسانية التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالبت بالتدخل لإنقاذ حياة الشاب إثر تعرضه لحادث أليم بمدينة الغردقة.

وأظهرت التقارير الطبية أن الحالة تعاني من نزيف حاد بالمخ، إلى جانب وجود ثقب بين القصبة الهوائية والمريء، وهي إصابات دقيقة تستدعي تدخلاً جراحيًا متخصصًا وإمكانات طبية متقدمة غير متوافرة داخل مستشفيات المحافظة.

وفور اطلاعه على تفاصيل الحالة، أجرى محافظ البحر الأحمر اتصالات مباشرة ومكثفة مع وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أسفرت عن اتخاذ إجراءات عاجلة لتجهيز مكان بالمستشفى واستقبال الحالة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة فور وصولها.

كما كلف المحافظ مديرية الشؤون الصحية وهيئة الإسعاف المصرية بالبحر الأحمر بتوفير سيارة إسعاف مجهزة كوحدة رعاية مركزة متنقلة، مزودة بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية، حيث جرى نقل المريض من الغردقة إلى القاهرة تحت إشراف طبي كامل ومتابعة دقيقة طوال الرحلة.

وأعرب الدكتور وليد البرقي عن تقديره للجهود التي بذلها الأستاذ الدكتور حسام صلاح، والأستاذ الدكتور عمر شريف عمر، في سرعة التنسيق واستقبال الحالة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها.

كما أشاد المحافظ بدور مديرية الصحة بالبحر الأحمر وهيئة الإسعاف المصرية، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة يعكس حرصها على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والتعامل السريع مع الحالات الإنسانية الطارئة.

وفي السياق ذاته، أعربت أسرة الشاب محمد حازم عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، على متابعته الشخصية للحالة وتدخله الفوري لتوفير الرعاية الطبية اللازمة، مثمنة الجهود التي بذلتها جميع الجهات المعنية لإنقاذ حياة نجلهم.

كما وجهت الأسرة الشكر لوزير التعليم العالي وقيادات المستشفيات الجامعية والأطقم الطبية والإسعافية التي شاركت في نقل ومتابعة الحالة، مؤكدة أن هذا التحرك السريع يجسد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين، داعين الله أن يمنّ على نجلهم بالشفاء العاجل والعودة إلى أسرته سالمًا.

البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة مدن الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الفنانة رحمة احمد

قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

تظلمات بطاقة التموين

6 خطوات لعودة بطاقة التموين بعد الحذف.. تظلمات التموين 2026

ترشيحاتنا

ارشيفيه

مصرع طفل غرقا بإحدى الترع في الدقهلية

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد جمصه و الشاطئ والكورنيش ويشدد على إلتزام فرق الإنقاذ بالتواجد

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المدينة المنورة برأس غارب

بالصور

فستان كاجوال.. إنجي المقدم تبهر متابعيها

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

أحمد سعد عن تعليق حلق في لحيته: مبعملش حاجة حرام.. خاص

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

لوك مختلف.. درة تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

إزالة 17 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد