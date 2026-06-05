استجابة عاجلة تنقذ حياة شاب بالغردقة.. محافظ البحر الأحمر يشكر وزير التعليم العالي

وجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوه، لسرعة الاستجابة والتعاون في نقل الشاب محمد حازم (19 عامًا) إلى أحد الصروح الطبية الجامعية المتخصصة بالقاهرة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بعد تعرضه لحالة صحية حرجة.

وجاء التحرك السريع عقب متابعة محافظ البحر الأحمر للمناشدات الإنسانية التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالبت بالتدخل لإنقاذ حياة الشاب إثر تعرضه لحادث أليم بمدينة الغردقة.

وأظهرت التقارير الطبية أن الحالة تعاني من نزيف حاد بالمخ، إلى جانب وجود ثقب بين القصبة الهوائية والمريء، وهي إصابات دقيقة تستدعي تدخلاً جراحيًا متخصصًا وإمكانات طبية متقدمة غير متوافرة داخل مستشفيات المحافظة.

وفور اطلاعه على تفاصيل الحالة، أجرى محافظ البحر الأحمر اتصالات مباشرة ومكثفة مع وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أسفرت عن اتخاذ إجراءات عاجلة لتجهيز مكان بالمستشفى واستقبال الحالة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة فور وصولها.

كما كلف المحافظ مديرية الشؤون الصحية وهيئة الإسعاف المصرية بالبحر الأحمر بتوفير سيارة إسعاف مجهزة كوحدة رعاية مركزة متنقلة، مزودة بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية، حيث جرى نقل المريض من الغردقة إلى القاهرة تحت إشراف طبي كامل ومتابعة دقيقة طوال الرحلة.

وأعرب الدكتور وليد البرقي عن تقديره للجهود التي بذلها الأستاذ الدكتور حسام صلاح، والأستاذ الدكتور عمر شريف عمر، في سرعة التنسيق واستقبال الحالة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها.

كما أشاد المحافظ بدور مديرية الصحة بالبحر الأحمر وهيئة الإسعاف المصرية، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة يعكس حرصها على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والتعامل السريع مع الحالات الإنسانية الطارئة.

وفي السياق ذاته، أعربت أسرة الشاب محمد حازم عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، على متابعته الشخصية للحالة وتدخله الفوري لتوفير الرعاية الطبية اللازمة، مثمنة الجهود التي بذلتها جميع الجهات المعنية لإنقاذ حياة نجلهم.

كما وجهت الأسرة الشكر لوزير التعليم العالي وقيادات المستشفيات الجامعية والأطقم الطبية والإسعافية التي شاركت في نقل ومتابعة الحالة، مؤكدة أن هذا التحرك السريع يجسد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين، داعين الله أن يمنّ على نجلهم بالشفاء العاجل والعودة إلى أسرته سالمًا.