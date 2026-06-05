قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التكنولوجيا | واتساب يطرح ميزة جديدة على هواتف آيفون.. باحثون يكشفون ثغرة خطيرة بـ Gemini فى أندرويد
حبس مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية 4 أيام لاتهامه بابتزاز ولية أمر طالبة
خبراء : زج الأطفال في الخلافات الزوجية يترك ندوبًا نفسية طويلة الأمد
فرج عامر: تغييرات واسعة في قطاع الكرة بالأهلي بعد خسارة البطولات
استجابة عاجلة تنقذ حياة شاب بالغردقة.. محافظ البحر الأحمر يشكر وزير التعليم العالي
أخبار التوك شو| اشترِ ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بشأن حالة الجو وسعر الدولار والطماطم
فليك يمنح حمزة عبد الكريم فرصة ذهبية مع برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد
خطوة جديدة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجالات التعليم الفني بين مصر وإيطاليا
«النينو» يرفع الإنذار المناخي.. صيف استثنائي يهدد العالم بموجات حرارة غير مسبوقة
بدء على تراجع..الذهب يفقد 45 جنيها في أول التعاملات المسائية
محافظ أسوان: التواجد الميداني والتواصل مع المواطنين أهم محاور العمل التنفيذي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: تغييرات واسعة في قطاع الكرة بالأهلي بعد خسارة البطولات

الأهلي
الأهلي
باسنتي ناجي

كشف فرج عامر عن إجراء النادي الأهلي سلسلة من التغييرات الواسعة داخل قطاع الكرة، وذلك عقب خسارة عدد من البطولات خلال الفترة الأخيرة.

الأهلي

وأوضح عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القرارات شملت إنهاء التعاقد مع المدرب ييس توروب وجهازه المعاون، إلى جانب رحيل كل من وليد صلاح الدين ووليد سليمان وعادل مصطفى.

وأضاف أن التعديلات تضمنت عودة وائل جمعة لتولي منصب مدير الكرة، وتعيين عصام سراج الدين رئيسًا لقطاع التعاقدات، فيما تم اختيار محمد يوسف رئيسًا لقطاع الناشئين، مع إعادة توزيع عدد من المناصب الفنية والإدارية استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وأشار فرج عامر إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار إعادة هيكلة قطاع الكرة بالنادي، بهدف تصحيح المسار والاستعداد للمنافسة على البطولات خلال الفترة القادمة.

الأهلي الزمالك فرج عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الفنانة رحمة احمد

قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

تظلمات بطاقة التموين

6 خطوات لعودة بطاقة التموين بعد الحذف.. تظلمات التموين 2026

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

أوغندا : وفاة مريض مصاب بالإيبولا وتأكيد إصابة 3 آخرين بالفيروس

بن غفير و سموتريتش

أيرلندا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها

الرئيس اللبناني

الرئيس اللبناني: إيران تستخدمنا كورقة مساومة ونحن ندفع الثمن

بالصور

فستان كاجوال.. إنجي المقدم تبهر متابعيها

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

أحمد سعد عن تعليق حلق في لحيته: مبعملش حاجة حرام.. خاص

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

لوك مختلف.. درة تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

إزالة 17 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد