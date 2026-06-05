فرج عامر: تغييرات واسعة في قطاع الكرة بالأهلي بعد خسارة البطولات

كشف فرج عامر عن إجراء النادي الأهلي سلسلة من التغييرات الواسعة داخل قطاع الكرة، وذلك عقب خسارة عدد من البطولات خلال الفترة الأخيرة.

الأهلي

وأوضح عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القرارات شملت إنهاء التعاقد مع المدرب ييس توروب وجهازه المعاون، إلى جانب رحيل كل من وليد صلاح الدين ووليد سليمان وعادل مصطفى.

وأضاف أن التعديلات تضمنت عودة وائل جمعة لتولي منصب مدير الكرة، وتعيين عصام سراج الدين رئيسًا لقطاع التعاقدات، فيما تم اختيار محمد يوسف رئيسًا لقطاع الناشئين، مع إعادة توزيع عدد من المناصب الفنية والإدارية استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وأشار فرج عامر إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار إعادة هيكلة قطاع الكرة بالنادي، بهدف تصحيح المسار والاستعداد للمنافسة على البطولات خلال الفترة القادمة.