ناقد رياضي: مثلث الأهلي الجديد ينتظره الكثير من التحديات

علق الناقد الرياضي أحمد جلال، على تعيين وائل جمعة مديرا للكرة بالنادي الأهلي، وتعيين محمد يوسف رئيسًا لقطاع الناشئين، وعصام سراج الدين رئيسًا لقطاع التعاقدات.

وكتب أحمد جلال عبر فيسبوك: “وائل جمعة وعصام سراج ومحمد يوسف..مثلث تنتظره تحديات كبيرة في الأهلي”.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة بالفريق الأول، خلفًا لوليد صلاح الدين، وذلك ضمن سلسلة من التغييرات الإدارية التي يجريها النادي استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء قرار تعيين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في إطار خطة إعادة هيكلة قطاع كرة القدم، والتي تستهدف تعزيز الاستقرار الإداري والفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد وجه الشكر إلى وليد صلاح الدين، الذي تولى منصب مدير الكرة خلال الفترة الماضية، تقديرًا للجهود التي بذلها داخل منظومة العمل بالنادي.