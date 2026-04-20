جيهان زكي تتفقد اليوم قصر ثقافة العقاد ومسرح فوزي فوزي وثقافة أسوان

تواصل الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، جولتها الميدانية بمحافظات الصعيد، حيث وصلت إلى محافظة أسوان عقب ختام زيارتها أمس لمحافظة قنا، في إطار تحركات مكثفة تستهدف دعم وتعزيز الحراك الثقافي والفني في مختلف المحافظات.

وخلال زيارتها لأسوان، تلتقي وزيرة الثقافة بالمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بحضور الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم وتطوير الحركة الثقافية والفنية بالمحافظة، بما يتناسب مع مكانتها كإحدى أبرز العواصم الثقافية على مستوى القارة الأفريقية

وستقوم الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بزيارة عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة، لمتابعة أنشطتها وما تشهده من أعمال تطوير، ومن بينها قصر ثقافة العقاد، ومسرح فوزي فوزي، وقصر ثقافة أسوان.

كما ستشهد وزيرة الثقافة افتتاح فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي يُقام تحت رعاية وزارة الثقافة، حيث تنطلق دورته الحالية اليوم 20 أبريل، وتستمر حتى 25 من الشهر نفسه.



وتحمل الدورة العاشرة من المهرجان اسم رائدة السينما المصرية عزيزة أمير، احتفاءً بمرور 125 عامًا على ميلادها، وتقديرًا لإسهاماتها الكبيرة في نشأة السينما المصرية؛ إذ تُعد بطلة ومنتجة أول فيلم مصري صامت "ليلى" عام 1927، كما تُعد أول مخرجة في تاريخ السينما المصرية، وقدمت عبر شركتها "إيزيس فيلم" نحو 25 عملًا سينمائيًا، إلى جانب مسيرتها كممثلة ومؤلفة.