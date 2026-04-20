الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جيهان زكي تتفقد اليوم قصر ثقافة العقاد ومسرح فوزي فوزي وثقافة أسوان

محافظة أسوان
محافظة أسوان
أحمد البهى

تواصل الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، جولتها الميدانية بمحافظات الصعيد، حيث وصلت إلى محافظة أسوان عقب ختام زيارتها أمس لمحافظة قنا، في إطار تحركات مكثفة تستهدف دعم وتعزيز الحراك الثقافي والفني في مختلف المحافظات.
وخلال زيارتها لأسوان، تلتقي وزيرة الثقافة بالمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بحضور الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم وتطوير الحركة الثقافية والفنية بالمحافظة، بما يتناسب مع مكانتها كإحدى أبرز العواصم الثقافية على مستوى القارة الأفريقية

.


وستقوم الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بزيارة عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة، لمتابعة أنشطتها وما تشهده من أعمال تطوير، ومن بينها قصر ثقافة العقاد، ومسرح فوزي فوزي، وقصر ثقافة أسوان.
كما ستشهد وزيرة الثقافة افتتاح فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي يُقام تحت رعاية وزارة الثقافة، حيث تنطلق دورته الحالية اليوم 20 أبريل، وتستمر حتى 25 من الشهر نفسه.


وتحمل الدورة العاشرة من المهرجان اسم رائدة السينما المصرية عزيزة أمير، احتفاءً بمرور 125 عامًا على ميلادها، وتقديرًا لإسهاماتها الكبيرة في نشأة السينما المصرية؛ إذ تُعد بطلة ومنتجة أول فيلم مصري صامت "ليلى" عام 1927، كما تُعد أول مخرجة في تاريخ السينما المصرية، وقدمت عبر شركتها "إيزيس فيلم" نحو 25 عملًا سينمائيًا، إلى جانب مسيرتها كممثلة ومؤلفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ترشيحاتنا

طريقة عمل البسبوسة

سر المحلات.. طريقة عمل البسبوسة المرملة

حالات اسقاط الضريبة العقارية

حالات معفية رسمياً.. متى تسقط الضريبة العقارية؟

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي رسمياً

بالصور

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

من أعلى الأصوات.. فرح الزاهد تعرض تجربة إنسانية في مهرجان أسوان

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

عمرو عاطف : حورية فرغلي تقدم استعراضات كثيرة في سندريلا رادوبي

مسرحية سندريلا المصرية
مسرحية سندريلا المصرية
مسرحية سندريلا المصرية

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد