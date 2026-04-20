قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

القاهرة السينمائي يوقع اتفاقية تآخي مع مهرجان جزيرة هاينان الصيني

حسين فهمي
أحمد البهى

وقّع الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اتفاقية تآخي ومذكرة تفاهم شاملة مع مهرجان جزيرة هاينان السينمائي الدولي (HIIFF). 

جرت مراسم التوقيع بحضور وفد من القيادات السينمائية والتنفيذية الصينية؛ حيث مثّلت حكومة مقاطعة هاينان لي جياو هوي، مديرة مكتب السينما في المقاطعة، بمشاركة تشانغ هواي، المدير التنفيذي لمهرجان جزيرة هاينان.

وناقش الطرفان آليات العمل المشترك وتبادل الخبرات التنظيمية، واتفقا على تفعيل بنود التعاون خلال الدورة السابعة لمهرجان هاينان، المقررة في شهر ديسمبر 2026.

ووجه الوفد الصيني دعوةً رسميةً للفنان حسين فهمي لحضور فعاليات الدورة القادمة كضيف شرف، وتسلم حسين فهمي خلال اللقاء هديةً تذكاريةً تعكس التراث البصري لمقاطعة هاينان تعبيرًا عن التقدير المتبادل.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوةً استراتيجيةً لتوسيع نطاق التواجد المصري في المشهد السينمائي الآسيوي، وتعد اتفاقية التآخي مع مهرجان هاينان رابع تعاون رسمي يعقده مهرجان القاهرة مع الكيانات السينمائية الكبرى في الصين، لتنضم إلى قائمة الشراكات المبرمة مسبقًا مع كل من: مهرجان الباندا الذهبي، ومهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، ومهرجان بكين السينمائي الدولي.

وفي تصريح خاص حول هذا التعاون، قال الفنان حسين فهمي: "يؤدي مهرجان القاهرة السينمائي دورًا محوريًّا في بناء جسور التواصل الفكري والتبادل المعرفي بين الشعوب، وتفتح الشراكة مع مهرجان جزيرة هاينان آفاقًا واسعة أمام صناع السينما في مصر والعالم العربي للتواجد المباشر في السوق الآسيوية، وتوفر للجمهور المصري فرصةً حقيقيةً لاستكشاف التطور المذهل الذي تشهده السينما الصينية المعاصرة".

وجرت مراسم التوقيع على هامش تواجد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة، في الصين لتصوير دور البطولة في الفيلم الوثائقي الدرامي "القصة التي وجدتها في الصين" (The Story I Found In China). ويعد هذا الفيلم إنتاجًا ضخمًا لشبكة التلفزيون الدولية الصينية (CGTN)، ويوثق التحولات الاجتماعية والثقافية المعاصرة في المجتمع الصيني؛ حيث يجسد حسين فهمي شخصية مسافر حكيم يستكشف مدنًا صينيةً عدة، من بينها بكين، وهانغتشو، وسوجو، وشنتشن، في خطوة فنية تواكب الاحتفاء بمرور سبعين عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي


يقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويصنف كأحد أعرق الفعاليات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويتميز بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة الأولى (A) في الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF). ويمثل المهرجان منصة رئيسية لدعم وتقييم صناعة السينما دوليًّا، ويوفر مساحة حيوية لتلاقي الثقافات وتبادل الخبرات السينمائية.

عن مهرجان جزيرة هاينان السينمائي الدولي (HIIFF)
تأسس مهرجان جزيرة هاينان السينمائي الدولي في أواخر عام 2018 في مدينة سانيا الساحلية بمقاطعة هاينان الصينية، ويقام بتنظيم مشترك بين مجموعة الصين للإعلام وحكومة المقاطعة. يهدف المهرجان إلى تعزيز التبادل الثقافي السينمائي، ودعم الابتكار في صناعة السينما الآسيوية والعالمية. يضم المهرجان مسابقة "جوز الهند الذهبية"، وسوق "مختبر جوز الهند الطازج" المتخصص في توفير التمويل وتطوير المشاريع السينمائية الناشئة، بالإضافة إلى منتديات وحلقات نقاش مهنية تستقطب صناع السينما من مختلف دول العالم. وتنعقد دورته السابعة في شهر ديسمبر 2026.

