الناقد أندرو محسن يكشف عن رأيه في اللعبة 5

كشف الناقد اندرو محسن عن رأيه في الموسم الخامس من مسلسل"اللعبة، والذي يعرض حاليًا عبر منصة شاهد.

وقال اندرو محسن في منشور عبر موقع فيسبوك: بما إني من عشاق مسلسل اللعبة، حابب أقول إن بداية الموسم الخامس كانت ضعيفة جدًا، لكن من الحلقة الخامسة ولحد الحلقة السابعة -أحدث حلقة نزلت- هو أحسن كتير بس ما زال بعيد أوي عن مستوى الموسم الرابع اللي كان ممتاز.

وتابع : المشكلة الرئيسية في الموسم ده في التفاصيل اللي بره اللعبة، القرية بالنسبة لوسيم، وشركة التجارب بالنسبة لماظو.. فعليًا الجمهور بيستنى التحديات أكتر من أي حاجة تانية في المسلسل، بس في الحقيقة تفاصيل الشغل بتاعت ماظو ووسيم بتشكل تقريبًا نص الأحداث، شغل الفندق في الموسمين الأول والتاني، ومفارقة أن ماظو يفتح سنتر تعليمي في الموسم التاني، خلوا فيه مساحة كبيرة للكوميديا بره التحديات، عكس اللي حاصل هنا. الجانب الخاص بالقرية واخد حيز كبير لكن الضحك فيه مش كتير، وفيه شويه من روح مسلسل "الكبير" اللي استهلك كتير جدًا من الأفكار دي.

واستكمل : فيه حاجة كمان هامشية بس لازم أقولها، اللعبة لما كانت كيان غامض بنستنى نكتشفه في الحلقة الأخيرة أفضل من الشكل الحالي، حتى لو الكشف في النهاية مش شيء مرتبط بالأحداث، بس فكرة إنهم هما نفسهم مش عارفين كانت بتخلينا إحنا كمان مستنيين نعرف مين اللعبة في نهاية الموسم.