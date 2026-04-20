فن وثقافة

ايرادات السينما المصرية أمسl برشامة يتفوق.. وايجي بست وسفاح التجمع يلاحقانه

أحمد البهى

تشهد دور العرض السينمائي منافسة قوية بين 5  أفلام على شباك التذاكر، هي: «برشامة»، و«سفاح التجمع»، و«إيجي بست»، و«فاميلي بيزنس» و “ إشعار بالموت” .

ونستعرض في السطور التالية إيرادات هذه الأعمال ليلة أمس الأحد  .

برشامة:

حقق فيلم “برشامة” إيرادات أمس وصلت إلى  1,468,653 جنيه، ليحافظ على صدارة أفلام عيد الفطر المبارك.

“برشامة” بطولة هشام ماجد، ومصطفى غريب، وريهام عبد الغفور، وحاتم صلاح، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وفاتن سعيد، وكمال أبو رية، وميشيل ميلاد، وفدوى عابد.


إيجي بست: 
حقق فيلم “إيجي بست” إيرادات وصلت إلى  308,727 جنيه، وهو من بطولة أحمد مالك وسلمى أبو ضيف.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، ويُعد إنتاجًا يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصُنّاع السينما في مصر.

سفاح التجمع: 
تمكن فيلم “سفاح التجمع” من تحقيق إيرادات عالية، بعد عودته للسينمات مرة أخرى.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 283,628 جنيه أمس، في 48 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، على رأسهم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، وجيسيكا حسام الدين، ومريم الجندي، وسينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.

فاميلي بيزنس: 
حقق فيلم «فاميلي بيزنس»، إيرادات ضعيفة ، ليتذيل شباك التذاكر ليلة أمس.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 192,073 جنيه.

فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، وغادة عادل، ودنيا سامي، وهيدي كرم، وأحمد الرافعي، ومحمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

فيلم إشعار بالموت 

بينما حقق فيلم “إشعار بالموت” إيرادات بلغت قيمتها 8,785 جنيه. 

ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، يتصدرهم الفنان الراحل بهاء الخطيب، إلى جانب يارا عزمي، عمرو عبد الجليل، كارولين خليل، هاجر الشرنوبي، محسن منصور، أيمن الشيوي، حمدي الوزير، والطفل آدهم شتا، الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عادل عقل.



 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

اجازة 25 أبريل

السبت أم الخميس؟..موعد إجازة 25 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ترشيحاتنا

Huawei Pura X Max

مواصفات وسعر Huawei Pura X Max رسمياً.. عملاق هواوي يتحدى الجميع

انفينيتي QX55 موديل 2026

سعر ومواصفات انفينيتي QX55 موديل 2026 في السعودية

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. هونر تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة | إليك مواصفاتها وبسرعة شحن طلقة إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2026

بالصور

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

من أعلى الأصوات.. فرح الزاهد تعرض تجربة إنسانية في مهرجان أسوان

عمرو عاطف : حورية فرغلي تقدم استعراضات كثيرة في سندريلا رادوبي

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد