ابنة علي الحجار تكشف تفاصيل جديدة في أزمتها مع والدها: لسه بتعالج من اللي شفته منك

علا محمد

كشفت بثينة ابنة الفنان علي الحجار، تفاصيل جديدة عن أزمتها مع والدها ، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الأزمة قائمة منذ صغرها وأنها تشعر بالإهمال.

وقالت ابنة علي الحجار، في فيديو عبر حسابها بـ تيك توك: أتمنى الموضوع ده يطلع منه حاجة خير لأي ست أو ولد مظلوم من عائلته، والناس اللي بتقول روحي اشتغلي هو حد فيكم بيشتغل وبيقبض كويس أنه يجيب بيت ويصرف على نفسه وعائلته ويتبرع بفلوس وتتعالجوا وتسافروا؟ دي حاجة نادرة أوي، حتى لو أنا بشتغل مش معناه أن أبويا ميبقاش عارف حاجة عني، ودي قصة من زمان مش بتكلم على اللحظة دي، أنا حاسة بالإهمال ده من زمان لأنه موجود مش بيتهيأ لي.

وتابعت ابنة علي الحجار: مش حاجة جديدة أن حد يخلف عيال وميسألش فيهم للأسف، وأنا متفاجئة قبل منكم، كل واحد عنده مسؤوليات يعملها، مش قد المسؤوليات مكنش يخلف أصلًا هي مش لعبة ومش بنلعب بـ أرواح الناس، أنا لسه بتشافى من اللي شوفته ومش منك بس من ناس تانية، الناس ظلمة وحقودة والموضوع كبير ومؤلم، أنا شخص بيتفهم غلط من وأنا صغيرة وبقول الحقي بقول قصتي.

وأضافت: كان نفسي الموضوع ده يتحل من زمان من وأنا صغيرة، وبالفعل عملت شغل كتير مش عليا كتير، وأنا فاهمة مصطلح كبش الفداء، وبقيت أحب أقعد لوحدي وفعلًا تعبت من الناس، ونفسي أشتغل من البيت وأقبض بالدولار واليورو، وحقوق لينا كلنا أني أعيش بكرامتي ومستريحة، وكان نفسي أتعلم حاجات في المزيكا وهو معلمنيش حاجة، ولكن وأنا صغيرة كان بيفرجني على أفلام مايكل جاكسون وكارتون.

واختتمت ابنة علي الحجار: إحنا عندنا ثقافة لوم الضحية رهيبة في العالم كله، والناس بتستسهل وصعب نحاسب اللي مسؤول، حسبي الله ونعم الوكيل، ويا رب الناس تاخد حقها وإدعوا لي ألاقي شغل بحبه وأدرس الحاجة اللي بحبها.

