بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها عبر تيك توك

حذّرت بثينة علي الحجار، ابنة الفنان علي الحجار، من وجود شخص ينتحل شخصيتها عبر تطبيق «تيك توك» ويطلب تبرعات من المتابعين باستخدام رقم هاتفي، مؤكدة أن لديها حسابًا رسميًا واحدًا فقط.





وأوضحت، في منشور عبر حسابها، أن هذا السلوك يمثل محاولة نصب، داعية الجمهور إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي حسابات مزيفة.





وجاء تحذيرها بعد حالة من الجدل أثارتها تصريحات سابقة لها بشأن أوضاعها المعيشية وعلاقتها بوالدها، ما دفعها لتوضيح موقفها.





وقد لاقت رسالتها تفاعلًا واسعًا، وسط دعوات للإبلاغ عن الحسابات المنتحلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





