أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أثارت بثينة ابنة الفنان علي الحجار ، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد ظهورها في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت خلاله عن معاناتها المعيشية وأنها تمر بظروف قاسية في ظل ابتعاد والدها عنها.

وقالت بثينة، إنها تعيش حالة من الضيق الشديد لدرجة أنها لم تتناول الطعام سوى “بقسماط” منذ اليوم السابق، مضيفة أنها لا تجد دعمًا كافيًا في هذه المرحلة وهو ما دفعها للحديث بشكل عفوي عن أزمتها، دون نية لإثارة الجدل.

ولم تتوقف تصريحاتها عند هذا الحد، حيث أعربت عن استيائها من ردود فعل البعض خاصة من اتهموها بالإدمان مؤكدة أن ما قالته كان نابعًا من شعور حقيقي تمر به كما كشفت عن معاناتها من عدم وجود فرصة عمل حاليًا مطالبة بمساعدتها، خاصة أنها تمتلك مهارات في التمثيل والكتابة والترجمة.

وأعادت أزمة بثينة فتح ملف الخلافات العائلية داخل الوسط الفني، بين الأبناء وذويهم، وهو ما ظهر في أكثر من حالة خلال السنوات الماضية، ونستعرض أبرزها في السطور التالية..



أنغام

شهدت علاقة الفنانة أنغام بوالدها الموسيقار محمد علي سليمان توترات ممتدة منذ سنوات طويلة، بدأت مع اعتراضه على عدد من قراراتها الشخصية، وعلى رأسها زواجها من مهندس الصوت مجدي عارف دون موافقته، وهو ما تسبب في قطيعة بينهما لفترة.



ورغم انتهاء الخلاف وعودة التواصل لاحقًا، إلا أن أنغام أكدت في تصريحات تليفزيونية أنها لم تتمكن من مسامحته بشكل كامل، مشيرة إلى أن بعض المواقف التي حدثت بينهما تركت أثرًا بداخلها، خاصة فيما يتعلق بالصورة التي ترسخت عنها لدى الجمهور.

وأضافت أنها تحاول مع الوقت تجاوز تلك المشاعر، لكنها لا تزال غير قادرة على الوصول إلى مرحلة المسامحة الكاملة، مؤكدة: “بحاول أسامح، لكن مش قادرة”.



منة فضالي

أما الفنانة منة فضالي، فكشفت عن واحدة من أصعب التجارب في حياتها، مؤكدة أن والدها تخلى عنها منذ ولادتها، ولم يكن له أي دور في نشأتها.

وقالت إنها حاولت مرارًا التقرب منه وفتح صفحة جديدة، لكنها لم تجد أي استجابة، موضحة أن غيابه لم يكن فقط عاطفيًا، بل امتد ليشمل كل تفاصيل حياتها، سواء في التعليم أو العلاج أو حتى المناسبات البسيطة.

وأضافت أنها في النهاية قررت قطع العلاقة بشكل نهائي، مؤكدة أنها ستقوم فقط بأداء واجبها في حال حدوث أي ظرف، دون وجود أي مشاعر أو علاقة حقيقية تربطهما.



كما أشادت بدور والدتها، مؤكدة أنها كانت الأب والأم معًا، وساهمت في تكوين شخصيتها وتحمل مسؤوليتها منذ الصغر.



إيناس عز الدين



وكانت أيضا تحدثت المطربة إيناس عز الدين عن تفاصيل صادمة في علاقتها بوالدتها، مؤكدة أنها تعرضت لعنف شديد منذ طفولتها، وصل في بعض الأحيان إلى إصابات جسدية خطيرة.

وكشفت أن هذا العنف استمر معها لسنوات طويلة، حتى مرحلة الثانوية العامة، مشيرة إلى أن الجيران كانوا يتدخلون أحيانًا لإنقاذها، بسبب قسوة المعاملة.

وأضافت أن علاقتها بوالدتها لم تتحسن مع الوقت، بل تطورت إلى أزمات أكبر، وصلت إلى خلافات قانونية، مؤكدة أنها حاولت أكثر من مرة إصلاح العلاقة، لكن دون جدوى، خاصة مع استمرار ما وصفته بالاستنزاف النفسي.

كما أشارت إلى أن فقدان والدها في سن مبكرة وابتعاد والدتها عاطفيًا، تسبب في شعورها الدائم بالوحدة، رغم محاولات المحيطين بها دعمها.



تارا عماد

وفي سياق مختلف، تحدثت الفنانة تارا عماد عن علاقتها بوالدها، مؤكدة أنها علاقة شبه منقطعة منذ سنوات، خاصة بعد انفصال والديها في طفولتها ، وأوضحت أنها سامحته من أجل راحتها النفسية، لكنها لا ترغب في وجود علاقة بينهما في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن القرار لم يكن سهلًا، لكنه الأنسب لها.



وأضافت أنها لا تعرف ما إذا كانت ستندم على هذا القرار في المستقبل أم لا، لكنها تفضل التركيز على استقرارها النفسي في الوقت الحالي، حتى لو فُهم موقفها بشكل خاطئ من البعض.



ياسمين صبري

كما شهدت علاقة الفنانة ياسمين صبري بوالدها حالة من الجدل، خاصة بعد خروجه في تصريحات إعلامية للحديث عن أسباب الخلاف بينهما.

وأشار إلى أن الخلافات تعود إلى اختلاف في وجهات النظر وظروف الحياة الشخصية، موضحًا أن بعض القرارات التي يتخذها الأبناء قد لا تتوافق مع قناعات الآباء، وهو ما يؤدي إلى توتر العلاقة.

وتعكس هذه التصريحات وجود مسافة بين الطرفين، رغم عدم صدور ردود مباشرة من الفنانة، ما يترك طبيعة العلاقة محل تساؤل لدى الجمهور.