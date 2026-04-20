أعمال وطنية حماسية لمواهب الكورال.. الأوبرا تحتفل بعيد تحرير سيناء بالمسرح الصغير

‏‎بمناسبة عيد تحرير سيناء تقيم دار الأوبرا المصرية احتفالية للدارسين بمركز تنمية المواهب فصل كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة مديره الفنى الدكتور محمد عبد الستار وذلك فى السادسة والنصف مساء الجمعة ٢٤ أبريل على المسرح الصغير .

يضم البرنامج مختارات من الأعمال الوطنية الحماسية التى تحمل مشاعر حب الوطن والولاء والإنتماء منها بسم الله، أم الشهيد، صحراء سيناء، خلى السلاح صاحى، حبيت بلدى، عربية يا أرض فلسطين، واه يا عبد الودود، مصر اليوم فى عيد وغيرها .. أداء سيف عمرو، سيف محمد، يارا شريف، محمد الدمرداش، آيتن محمد، ساندرا عماد، سيد جلال، حبيبه الشريف، عبد الله النجدى، أمل خليفة، سويم، مصطفى، منويلا، كريم، شيماء ضاحى، أحمد فايد، مريم عادل، أحمد وليد، إيمان منصور.

جدير بالذكر أن برنامج الأوبرا الفنى يشهد مجموعة من الفعاليات النوعية الوطنية التى تقام على مختلف مسارحها بالقاهرة والأسكندرية ودمنهور وتحتفى بذكرى تحرير أرض الفيروز وتعكس جانباً من تاريخ مصر المشرق بالإنتصارات .