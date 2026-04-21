فجر السعيد تنعى حياة الفهد: ستبقين خالدة في حياتنا

نعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الفنانة القديرة حياة الفهد ،التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم ،تاركة إرثاً فنياً عظيماً.

وكتبت فجر عبر منصة اكس :"

وداعاً أم سوزان ⁧‫حياة_الفهد‬⁩ ستبقين خالده في حياتنا وفي قلوبنا ببقاء أعمالچ التي شكلت وجدانا وثقافتنا".



وتابع :"‏اللهم اغفر لحياة الفهد وارحمها وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

‏اللهم أدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النار".



وختم :"‏اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار.

‏اللهم عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله، واجزها عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً. اللهم إنّها في ذمتك وحبل جوارك، فقِهِا فتنة القبر، وعذاب النار ".

وفاة حياة الفهد

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض، لتفقد الساحة الفنية واحدة من أبرز رموزها.

وأعلنت مؤسسة الفهد للإنتاج الفني خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي، حيث عبّرت عن حزنها العميق لرحيل الفنانة الكبيرة، مؤكدة أنها كانت صاحبة مسيرة فنية وإنسانية حافلة، تركت خلالها بصمة واضحة في تاريخ الدراما الخليجية.