حسين الجسمي ينعي حياة الفهد برسالة موثرة

نعت الفنان الإماراتي، حسين الجسمي الفنانة القديرة حياة الفهد، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، تاركةً إرثاً فنياً عظيماً

وكتب الجمسي عبر حسابه الشخصي على منصة اكس : “رحم الله الفنانة القديرة حياة الفهد، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان خالص التعازي والمواساة للوسط الفني والإعلامي، ذكرها الطيب سيبقى حاضراً في القلوب”.



وفاة حياة الفهد

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض، لتفقد الساحة الفنية واحدة من أبرز رموزها.

وأعلنت مؤسسة الفهد للإنتاج الفني خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي، حيث عبّرت عن حزنها العميق لرحيل الفنانة الكبيرة، مؤكدة أنها كانت صاحبة مسيرة فنية وإنسانية حافلة، تركت خلالها بصمة واضحة في تاريخ الدراما الخليجية

وأكد البيان أن الراحلة شكّلت علامة بارزة في المشهد الفني، بما قدمته من أعمال مميزة رسخت مكانتها في قلوب الجمهور، وجعلتها واحدة من أهم أيقونات الفن في الخليج.