لطيفة تنعي حياة الفهد برسالة مؤثرة.. شاهد

نعت الفنانة لطيفة التونسية الفنانة حياة الفهد الكويتية برسالة رثاء مؤثرة، نالت تأثير متابعيها.

وكتبت لطيفة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"‏الف ورحمه ونور على روحك يا غاليه انت القيمه وإلقامه والمدرسه والقدوه إلى كل الاجيال حتتعلم منها، فقدناكى جسدا لكن اعمالك ستظل خالده ..

‏كنت باحبك جداااااا وسأظل احبك مدى الحياه يامحترمه يا مبدعه..حياه_الفهد‬⁩"

وتصدر اسم الفنانة الكويتية حياة الفهد محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان وفاتها صباح اليوم الثلاثاء، بعد رحلة طويلة مع المرض، أعادت فتح ملف خطير يتعلق بما يُعرف طبيًا بـ الأمراض الصامتة، وعلى رأسها الجلطة الدماغية، التي قد تبدأ بأعراض بسيطة وتنتهي بشكل مأساوي إذا لم يتم التعامل معها سريعًا.

ما المرض الذي أنهى حياتها؟

بحسب تقارير إعلامية حديثة، فإن الفنانة الراحلة عانت خلال الأشهر الأخيرة من جلطة دماغية أثرت بشكل مباشر على وظائف المخ ومراكز النطق، قبل أن تتعرض لانتكاسة صحية حادة استدعت دخولها العناية المركزة، لتنتهي رحلتها مع المرض بعد تدهور حالتها بشكل كبير.

كما أشارت مصادر طبية إلى أن الوفاة جاءت نتيجة مضاعفات الجلطة الدماغية، خاصة بعد تعرضها لأزمات صحية متتالية وعدم استجابة الجسم للعلاج في المراحل الأخيرة.

مرض صامت يبدأ بأعراض عادية

الجلطة الدماغية لا تحدث فجأة كما يعتقد البعض، بل غالبًا ما تسبقها إشارات تحذيرية قد تبدو بسيطة، مثل:

صداع مفاجئ

دوخة أو فقدان توازن

صعوبة في الكلام

تنميل في أحد جانبي الجسم

ورغم بساطة هذه الأعراض، إلا أنها قد تكون إنذارًا مبكرًا لخطر كبير، خاصة إذا تم تجاهلها أو تأجيل الفحص الطبي.

تصريح خاص: تحذير من طبيبة مخ وأعصاب

وفي تعليق طبي، قالت الدكتورة أسراء عبد الفتاح أخصائي المخ والأعصاب، من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد، الآتي:

الجلطة الدماغية من أخطر الأمراض التي نطلق عليها اسم القاتل الصامت، لأنها قد تبدأ بأعراض خفيفة جدًا يستهين بها المريض، مثل الصداع أو التنميل، لكن خلال ساعات قد تتحول إلى شلل أو فقدان للوعي.

وأضافت: أخطر ما في الجلطات هو التأخير في التعامل معها، لأن كل دقيقة تمر بدون علاج تعني فقدان عدد كبير من خلايا المخ، لذلك ننصح أي شخص يشعر بأعراض مفاجئة بسرعة التوجه لأقرب مستشفى.

لماذا تزداد خطورة الجلطات عند النساء؟

تشير الدراسات الطبية إلى أن النساء، خاصة بعد سن الأربعين، أكثر عرضة للإصابة بالجلطات الدماغية، نتيجة عدة عوامل، أبرزها:

التغيرات الهرمونية

ارتفاع ضغط الدم

مرض السكري

التوتر المزمن وقلة النوم

كما أن بعض النساء قد يتجاهلن الأعراض المبكرة، ما يؤدي إلى تفاقم الحالة بشكل أسرع.

كيف تتحول الحالة من بسيطة إلى كارثة؟

توضح التقارير أن الجلطة تحدث نتيجة انقطاع تدفق الدم إلى جزء من المخ، ما يؤدي إلى تلف الخلايا خلال دقائق، وإذا لم يتم التدخل السريع، قد تتطور الحالة إلى:

شلل نصفي

فقدان النطق

غيبوبة

الوفاة

وهو ما حدث في كثير من الحالات المشابهة، حيث تبدأ القصة بأعراض عادية وتنتهي بنتائج مأساوية.