نتائج قوية ومنافسة شرسة في أولى أيام بطولة العالم للرماية للناشئين

شهدت منافسات بطولة كأس العالم للرماية للناشئين2026 ( مسدس، بندقية، خرطوش )، المقامة حالياً بميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، مستوى فنيًا متميزاً ومنافسة قوية بين أبرز اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، في ظل مشاركة واسعة تعكس تطور اللعبة على المستوى الدولي.

تفوق فرنسي في منافسات البندقية ناشئات

في منافسات بندقية ضغط الهواء 10 متر ناشئات، نجحت اللاعبة الفرنسية براكمان أنسيلين في حصد الميدالية الذهبية بعد أداء قوي ومميز، فيما جاءت الهندية بوجرا باناه في المركز الثاني لتحصد الميدالية الفضية، بينما تمكنت الفرنسية إيكال هيلينا من اقتناص الميدالية البرونزية، لتؤكد فرنسا حضورها القوي على منصة التتويج.

الهند تواصل التألق في مسدس الهواء للناشئين

وفي منافسات مسدس الهواء 10 متر رجال ناشئين، واصل لاعبو الهند تألقهم، حيث أحرز ناروال شيفا الميدالية الذهبية بعد أداء لافت، بينما جاء الأوزبكي عبد الله‌يف سوديكجون في المركز الثاني محققاً الميدالية الفضية، وحصد الهندي شارما شراج الميدالية البرونزية، في تأكيد واضح على قوة المدرسة الهندية في منافسات المسدس.

وتتواصل منافسات البطولة وسط أجواء حماسية ومستوى تنافسي مرتفع، مع ترقب لمزيد من النتائج القوية خلال الأيام المقبلة، في ظل سعي جميع المنتخبات لتحقيق أفضل النتائج واعتلاء منصات التتويج.

وتستمر فعاليات البطولة خلال الفترة من 19 حتى 27 أبريل، بمشاركة 26 دولة يمثلها أكثر من 255 رامٍ ورامية، في تأكيد على حجم المنافسة الدولية وقوة الحدث على مستوى رياضة الرماية.