سيف زاهر يكشف عن طلب جديد من الزمالك بشأن نهائي الكونفدرالية

كشف الإعلامي سيف زاهر عن طلب الزمالك السعة الكاملة للجماهير بإستاد القاهرة في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بنهائي الكونفدرالية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

موعد مباراة نهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو 2026 في الجزائر، حيث يستضيف اتحاد العاصمة نظيره الزمالك على ملعبه ووسط جماهيره، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الحسم.

لقاء الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة

في المقابل، تُقام مباراة الإياب يوم 16 مايو 2026 في القاهرة، حيث يطمح الفريق الأبيض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم اللقب واستعادة أمجاده الإفريقية.

ويدخل الفريقان النهائي بطموحات كبيرة، إذ يسعى اتحاد العاصمة لإضافة لقب قاري جديد إلى خزائنه، بينما يأمل الزمالك في العودة لمنصات التتويج، ما ينذر بمواجهتين على صفيح ساخن في صراع التتويج بالبطولة.