الزمالك يفرض السرية على تدريباته استعدادا لبيراميدز

فرض نادي الزمالك السرية على التدريب قبل مواجهة بيراميدز في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

ويستعد الزمالك للدخول في معسكر مغلق قبل يومين من المباراة المرتقبة أمام بيراميدز لزيادة تركيز اللاعبين.

كما أمر نادي الزمالك اللاعبين بضرورة التركيز على المباراة وعدم الحديث عن العروض التي تصل لهم خصوصا بعد تصريحات وكيل حسام عبدالمجيد بوجود عدة عروض أوروبية للاعب.

يواصل الفريق الأول بنادي الزمالك ، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، والمقرر إقامتها يوم الخميس المُقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يُعد من أبرز مواجهات المرحلة الحاسمة.