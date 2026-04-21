الإصابات تضرب بيراميدز قبل مواجهتي الأهلي والزمالك.. وجدو يكشف موقف مصطفى فتحي

كشف محمد ناجي جدو، مدرب فريق بيراميدز، عن تعرض الفريق لأزمة إصابات قوية قبل المواجهات المرتقبة أمام الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن بعض العناصر الأساسية قد تغيب عن تلك المباريات.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك، يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للمسابقة، في لقاء مهم ضمن صراع المنافسة.

وأوضح جدو، في تصريحات تلفزيونية، أن الفريق يعاني من عدد كبير من الإصابات، متمنيًا عودة اللاعبين في أقرب وقت، مؤكدًا أن مصطفى فتحي تعرض لإصابة قوية قد تُبعده عن المشاركة في كأس العالم، وهو ما يمثل ضربة كبيرة للفريق في ظل مستواه المميز وتأثيره الواضح.

وقال إن اللاعب محمد الشيبي يعاني من إصابة في الركبة، مع احتمالية مشاركته في التدريبات خلال الفترة القريبة، على أن يتم حسم موقفه النهائي وفقًا لتقييم حالته الطبية والفنية.

وأضاف مدرب بيراميدز أن قائمة المصابين تضم عددًا من الأسماء البارزة، من بينهم الكرتي، وزلاكة، ومصطفى فتحي، بالإضافة إلى مرعي، فيما يغيب رمضان صبحي منذ فترة، إلى جانب محمد حمدي الذي يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وفيما يتعلق بمباراة الأهلي، أوضح جدو أن بعض اللاعبين قد يكونوا جاهزين للمشاركة، بينما تظل فرص لحاقهم بمواجهة الزمالك صعبة نظرًا لضيق الوقت، حيث سيتم حسم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إصابات الشيبي ومصطفى فتحي وزلاكة جاءت خلال مباراة ودية قبل يومين، ما ساهم في زيادة حجم الأزمة داخل صفوف الفريق.