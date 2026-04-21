حلم إيطالي بقيادة جوارديولا.. بونوتشي يدعو لثورة كروية شاملة في «الآتزوري»

في خضم واحدة من أصعب الفترات التي تمر بها الكرة الإيطالية، خرج الأسطورة ليوناردو بونوتشي بتصريحات مثيرة، دعا خلالها إلى إحداث تغيير جذري داخل منتخب إيطاليا، مقترحًا اسم المدرب الإسباني بيب جوارديولا لقيادة المشروع الجديد، في محاولة لإعادة "الآتزوري" إلى مكانته الطبيعية بين كبار العالم.

تصريحات بونوتشي جاءت في توقيت بالغ الحساسية، بعد فشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما تسبب في زلزال إداري داخل المنظومة الكروية، انتهى باستقالة المدرب جينارو جاتوزو، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة البناء.

بونوتشي، الذي عمل مؤخرًا ضمن الجهاز الفني، لم يُخفِ طموحه في رؤية تغيير حقيقي، مؤكدًا أن اختيار جوارديولا، رغم صعوبته، قد يكون الحل الأمثل لإحداث نقلة نوعية في أسلوب اللعب والعقلية داخل المنتخب. وأوضح أن الكرة الإيطالية لم تعد تحتمل الحلول التقليدية، بل تحتاج إلى مشروع شامل يعيد صياغة الهوية الفنية من الجذور.

ويمتلك جوارديولا، المدير الفني الحالي لنادي مانشستر سيتي، سجلًا حافلًا بالإنجازات، حيث سبق له قيادة برشلونة وبايرن ميونخ، وحقق خلال مسيرته أكثر من 40 لقبًا، بينها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ما يجعله أحد أبرز المدربين في تاريخ اللعبة الحديثة.

في المقابل، تبرز أسماء أخرى داخل دائرة الترشيحات لتولي المهمة، مثل أنطونيو كونتي وماسيميليانو أليجري، إلا أن بونوتشي يرى أن المرحلة الحالية تتطلب فكرًا مختلفًا، وليس مجرد تغيير في الأسماء.

الأزمة لم تتوقف عند الجهاز الفني، بل امتدت إلى الإدارة، حيث استقال جابرييل جرافينا من رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تحت وطأة الضغوط، كما أعلن الحارس التاريخي جيانلويجي بوفون رحيله عن منصبه الإداري، في مشهد يعكس حجم الارتباك داخل المنظومة.

ورغم هذا الواقع الصعب، يرى بونوتشي أن الأمل لا يزال قائمًا، لكنه مشروط ببدء عملية إعادة بناء حقيقية، تبدأ من القواعد، وتركز على تطوير المواهب الشابة، مع ضرورة وجود تناغم بين المؤسسات الرياضية والجهات المسئولة عن تطوير اللعبة.