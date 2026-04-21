وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
حلم إيطالي بقيادة جوارديولا.. بونوتشي يدعو لثورة كروية شاملة في «الآتزوري»

في خضم واحدة من أصعب الفترات التي تمر بها الكرة الإيطالية، خرج الأسطورة ليوناردو بونوتشي بتصريحات مثيرة، دعا خلالها إلى إحداث تغيير جذري داخل منتخب إيطاليا، مقترحًا اسم المدرب الإسباني بيب جوارديولا لقيادة المشروع الجديد، في محاولة لإعادة "الآتزوري" إلى مكانته الطبيعية بين كبار العالم.

تصريحات بونوتشي جاءت في توقيت بالغ الحساسية، بعد فشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما تسبب في زلزال إداري داخل المنظومة الكروية، انتهى باستقالة المدرب جينارو جاتوزو، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة البناء.

بونوتشي، الذي عمل مؤخرًا ضمن الجهاز الفني، لم يُخفِ طموحه في رؤية تغيير حقيقي، مؤكدًا أن اختيار جوارديولا، رغم صعوبته، قد يكون الحل الأمثل لإحداث نقلة نوعية في أسلوب اللعب والعقلية داخل المنتخب. وأوضح أن الكرة الإيطالية لم تعد تحتمل الحلول التقليدية، بل تحتاج إلى مشروع شامل يعيد صياغة الهوية الفنية من الجذور.

ويمتلك جوارديولا، المدير الفني الحالي لنادي مانشستر سيتي، سجلًا حافلًا بالإنجازات، حيث سبق له قيادة برشلونة وبايرن ميونخ، وحقق خلال مسيرته أكثر من 40 لقبًا، بينها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ما يجعله أحد أبرز المدربين في تاريخ اللعبة الحديثة.

في المقابل، تبرز أسماء أخرى داخل دائرة الترشيحات لتولي المهمة، مثل أنطونيو كونتي وماسيميليانو أليجري، إلا أن بونوتشي يرى أن المرحلة الحالية تتطلب فكرًا مختلفًا، وليس مجرد تغيير في الأسماء.

الأزمة لم تتوقف عند الجهاز الفني، بل امتدت إلى الإدارة، حيث استقال جابرييل جرافينا من رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تحت وطأة الضغوط، كما أعلن الحارس التاريخي جيانلويجي بوفون رحيله عن منصبه الإداري، في مشهد يعكس حجم الارتباك داخل المنظومة.

ورغم هذا الواقع الصعب، يرى بونوتشي أن الأمل لا يزال قائمًا، لكنه مشروط ببدء عملية إعادة بناء حقيقية، تبدأ من القواعد، وتركز على تطوير المواهب الشابة، مع ضرورة وجود تناغم بين المؤسسات الرياضية والجهات المسئولة عن تطوير اللعبة.

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تكرم الدكتورة إيناس محمود لمساهمتها في رفع التصنيف الدولى للجامعة

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يلتقي بالملتحقين من الوزارة الهيئات التابعة لها بالبرنامج المتقدم في القيادة التنفيذية (AELP)

الطقس

تحذير من رؤية منخفضة.. شبورة كثيفة تضرب طرق البلاد والرياح تنشط بـ 3 مناطق

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

