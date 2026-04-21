صدمة في بيراميدز.. غياب نجمي الفريق أمام الزمالك بسبب الإصابة

وكتب سند خلال حسابه الرسمي على فيس بوك: "بيراميدز يعلن غياب محمد الشيبي وزلاكة ووليد الكرتي ومصطفى فتحي أمام الزمالك بالدوري بسبب الإصابة.

وعن موقف محمد الشيبي، أشار محمد ناجي جدو إلى أن اللاعب سيخضع لتقييم طبي وفني بعد مشاركته في التدريبات، مؤكدًا أن القرار النهائي بشأن مشاركته أمام الزمالك لم يُحسم بعد.

وأضاف المدرب العام ، أن قائمة الغيابات تضم عددًا من اللاعبين المؤثرين، أبرزهم وليد الكرتي، فيستون ماييلي "زلاكة"، مصطفى فتحي، وأسامة مرعي، إلى جانب غيابات سابقة مثل رمضان صبحي ومحمد حمدي، وهو ما يزيد من صعوبة المرحلة الحالية.

وفيما يتعلق بموعد عودة المصابين، أبدى جدو تفاؤله بإمكانية لحاق بعض اللاعبين بمواجهة الأهلي، مؤكدًا أن الجهاز الطبي يعمل على تجهيزهم في أسرع وقت ممكن، بينما تظل فرص مشاركتهم أمام الزمالك أقل نسبيًا.

ويستعد بيراميدز لخوض مواجهات قوية في مشواره بالدوري، وسط تحديات كبيرة بسبب الغيابات، ما يضع الجهاز الفني أمام اختبار حقيقي لإيجاد الحلول والحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة.