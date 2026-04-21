الزمالك يواصل تدريباته لمواجهة بيراميدز بعد غدٍ في الدوري المصري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل 23 أبريل في الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي.

و بدأ مران الفارس الأبيض مساء أمس الإثنين ببعض التدريبات البدنية للاعبين تحت إشراف نونو كوستا ريبيرو وحرص معتمد جمال لمتابعة المران للتأكد من مدي جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية.

ويدخل الزمالك اللقاء بقيادة معتمد جمال بمعنويات مرتفعة إذ أنه يتربع على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة ويسعى لاعبو الفارس الأبيض لتحقيق الفوز في مباراة بعد غدٍ وحصد الثلاث نقاط ليبتعد بجدول الترتيب عن الفرق المنافسة له.

يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة خلفا للزمالك ومتفوقا على الأهلي الذي يحتل المركز الثالث بنفس عدد النقاط.

الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية

وجدير بالذكر أن الزمالك قد تأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية في مباراة إياب الدور نصف النهائي على حساب شباب بلوزداد وتحدد موعد ذهاب الدور النهائي مع اتحاد العاصمة الجزائري يوم 9 مايو بالجزائر على أن يقابلها مباراة الإياب يوم 16 من نفس الشهر في القاهرة.