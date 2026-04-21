بيزيرا يقترب من قيادة الزمالك في مباراة بيراميدز لحسم صراع الدوري

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية خاصة لكلا الفريقين في سباق المنافسة على القمة.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك أن اللاعب خوان بيزيرا بات قريبًا للغاية من التواجد في التشكيل الأساسي خلال المباراة المرتقبة، مؤكدًا أن اللاعب لا يعاني من أي إصابات وجاهز بدنيًا وفنيًا للمشاركة، في دفعة قوية للفريق الأبيض قبل واحدة من أهم مواجهاته هذا الموسم.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الثامنة مساء يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الزمالك لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة تساهم في مواصلة الضغط على منافسيه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح بيراميدز للخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على اللقب.

وتنقل المباراة عبر شبكة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي موسع يسبق اللقاء، يضم نخبة من نجوم الكرة لتحليل أبرز الجوانب الفنية ونقاط القوة لدى الفريقين.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في حجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب تعادله السلبي في مباراة الإياب، مستفيدًا من تفوقه في لقاء الذهاب، وهو ما يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهة المحلية المرتقبة.

وتحمل المباراة طابعًا تنافسيًا خاصًا، في ظل امتلاك الفريقين عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق، ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل رغبة كل طرف في الاقتراب خطوة جديدة نحو لقب الدوري.