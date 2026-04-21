مباراة البطولة.. شوبير يعلق على صدام الزمالك وبيراميدز

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بدوري Nile موسم 2025-2026.



وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر «أون سبورت إف إم»، إن هذه المباراة سيكون لها دور كبير في تحديد بطل الدوري، موضحًا أن فوز الزمالك سيقربه بنسبة كبيرة من حصد اللقب، حيث سيرفع الفارق إلى 5 نقاط عن كل من النادي الأهلي وبيراميدز.



وأضاف أن نتيجة التعادل ستمنح الأهلي فرصة جديدة للعودة إلى المنافسة، بينما ستكون خسارة الزمالك نتيجة إيجابية أيضًا لصالح القلعة الحمراء في سباق الصدارة.