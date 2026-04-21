لا يوجد أزمة.. أحمد شوبير يعلق على تخفيض عقوبة محمد الشناوي

علق الإعلامي أحمد شوبير على قرار اتحاد الكرة بتخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من 4 مباريات إلى مباراتين فقط بعد أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية :الشناوي حارس مرمى كبير وحسام حسن يعتمد عليه بشكل كبير في منتخب مصر وكأس العالم أقترب للغاية وبالتالي لا يوجد أزمة في الشناوي.

وفي وقت سابق ، قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، خلال اجتماعها يوم 19 أبريل 2026، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، عددًا من القرارات بشأن التظلم المقدم من النادي الأهلي ضد قرار لجنة المسابقات، الصادر بتاريخ 9 أبريل 2026.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

أولًا: قبول التظلم شكلًا، لوروده في الميعاد القانوني.

ثانيًا: تعديل قرار لجنة المسابقات بشأن اللاعب محمد السيد محمد الشناوي، ليصبح إيقافه مباراتين، مع تأييد الغرامة المقررة عليه.

ثالثًا: عدم جواز نظر التظلم المقدم من المدير الإداري وليد صلاح الدين مصطفى البارودي، لانتهاء النصاب القانوني.

رابعًا: تأييد قرار لجنة المسابقات بشأن الغرامة الموقعة على النادي الأهلي.