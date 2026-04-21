لعنة الإصابات تضرب طموح بيراميدز في ماراثون التتويج بالدوري قبل مواجهة الزمالك

في توقيت بالغ الحساسية من عمر المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.. تلقى بيراميدز ضربة موجعة قد تعيد خلط أوراقه قبل صدامين مصيريين أمام الزمالك والأهلي بعدما ضربت الإصابات صفوفه بقوة لتضع الجهاز الفني أمام واحدة من أصعب محطاته هذا الموسم.

لم تكن استعدادات بيراميدز تسير في الاتجاه المثالي قبل موقعة الزمالك لكن الساعات الأخيرة حملت أنباءً أكثر تعقيدًا بعد تأكد غياب مجموعة من أبرز عناصر الفريق في مقدمتهم مصطفى فتحي إلى جانب محمود زلاكة ووليد الكرتي مع تضاؤل فرص لحاق محمد الشيبي بالمباراة.

تصريحات محمد ناجي جدو مدرب الفريق كشفت حجم الأزمة مؤكدًا أن الغيابات لا تتعلق فقط بالإصابات بل بعدم الجاهزية الفنية أيضًا وهو ما يُفقد الفريق جزءًا كبيرًا من توازنه خاصة في ظل اعتماد بيراميدز على هذه الأسماء في تشكيلته الأساسية.

ضربة مزدوجة

الأزمة لا تتوقف عند حدود مباراة الزمالك بل تمتد إلى ما هو أبعد بعدما أشار جدو إلى أن غياب مصطفى فتحي قد يطول ليشمل حتى ارتباطاته الدولية مع المنتخب في إشارة إلى حجم الإصابة وتأثيرها.

ويواجه الفريق تحديات إضافية بوجود قائمة طويلة من المصابين تضم أسماء بارزة أخرى مثل رمضان صبحي ومحمد حمدي ما يعكس حالة من الضغط البدني التي يعاني منها الفريق في هذه المرحلة الحاسمة.

الزمالك يرفع درجة التركيز

في المقابل يدخل الزمالك المواجهة بأجواء مختلفة عنوانها التركيز والانضباط. الجهاز الفني للفريق الأبيض فرض حالة من السرية على التدريبات مع الاتجاه للدخول في معسكر مغلق مبكرًا في محاولة لعزل اللاعبين عن أي مؤثرات خارجية.

وشدد النادي على ضرورة إبعاد اللاعبين عن الحديث بشأن العروض الاحترافية خاصة بعد الجدل الذي أثير حول مستقبل بعض النجوم وعلى رأسهم حسام عبد المجيد في خطوة تعكس رغبة الإدارة في توحيد التركيز نحو الهدف الأكبر: حصد النقاط الثلاث.

مباراة تتجاوز الثلاث نقاط

المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز لا يمكن اختزالها في كونها مباراة عادية ضمن جدول الدوري بل تحمل أبعادًا أكبر في سباق اللقب. فالفوز لأي طرف لن يمنحه فقط دفعة معنوية بل قد يعيد رسم خريطة المنافسة بالكامل خاصة في ظل تقارب النقاط مع الأهلي.

بيراميدز يدخل اللقاء وهو يدرك أن أي تعثر قد يُكلفه كثيرًا في وقت يمر فيه بظروف صعبة على مستوى الغيابات بينما يسعى الزمالك لاستغلال هذه الظروف وتعزيز موقعه في الصدارة.

الجهاز الفني أمام اختبار العمق

التحدي الأكبر أمام بيراميدز لن يكون في تعويض الغيابات بأسماء بديلة فقط بل في الحفاظ على هوية الفريق وأسلوبه. فالمباريات الكبرى غالبًا ما تُحسم بالتفاصيل وغياب عناصر مؤثرة قد يفرض تغييرات تكتيكية غير معتادة.

الجهاز الفني سيكون مطالبًا بإعادة توزيع الأدوار والبحث عن حلول مبتكرة لتعويض غياب القوة الهجومية التي يمثلها مصطفى فتحي إلى جانب التوازن الذي يمنحه الكرتي في وسط الملعب.

الأهلي في الحسابات

رغم صعوبة موقف اللاعبين المصابين من اللحاق بمواجهة الزمالك فإن هناك بصيص أمل بعودة بعضهم قبل مواجهة الأهلي وهي المباراة التي قد تكون أكثر تأثيرًا في سباق اللقب.

هذا السيناريو يمنح بيراميدز فرصة لالتقاط الأنفاس نسبيًا لكنه في الوقت ذاته يضعه تحت ضغط تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك حتى لا يدخل مواجهة الأهلي بظروف أكثر تعقيدًا.

إصابات ودية

المفارقة أن جزءًا من هذه الإصابات جاء خلال مباراة ودية وهو ما يزيد من مرارة الموقف داخل الجهاز الفني خاصة أن الفريق كان يسعى من خلالها لرفع الجاهزية قبل أن تتحول إلى مصدر أزمة.

هذا العامل يطرح تساؤلات حول إدارة الأحمال البدنية ويكشف عن التحديات التي تواجه الفرق في المراحل الحاسمة من الموسم حيث يصبح الحفاظ على سلامة اللاعبين عنصرًا لا يقل أهمية عن الإعداد الفني.