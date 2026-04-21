أحمد حسن يكشف عن مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في اطار منافسات الجولة الثالثة من مجموعة التتويج بالدوري المصري.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك :مصدر: أحمد نبيل كوكا الأقرب لتعويض غياب يوسف بلعمري عن تشكيل الأهلي أمام بيراميدز.

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز في اطار منافسات الجولة الثالثة من مجموعة التتويج بالدوري المصري.



موعد مباراة بيراميدز والاهلي

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز يوم 27 أبريل الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.