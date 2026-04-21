انطلاقة جديدة.. جامعة المنصورة الأهلية: إعداد خط تصنيع للوحات الإلكترونية

عقد الدكتور محمد عبد العظيم، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اجتماعًا مع ممثلي الجهات الصناعية المتخصصة في تصنيع اللوحات الإلكترونية، في إطار استراتيجية الجامعة لتوطين الصناعات التكنولوجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي.

وبحث الاجتماع إنشاء خطوط إنتاج متكاملة داخل الجامعة، تشمل تركيب وتشغيل ماكينات حديثة لإنتاج اللوحات الإلكترونية.



وتضمن اللقاء مناقشة آلية إنشاء خط إنتاج للوحات الإلكترونية، بدءًا من مراحل التركيب والتشغيل، مرورًا ببرامج التدريب الفني للطلاب والكوادر، وصولًا إلى آليات التسويق والتوزيع، بما يضمن استدامة المشروع وتحقيق عائد اقتصادي يدعم جهود الجامعة في هذا المجال.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية توفير بيئة تعليمية تطبيقية متطورة، تتيح للطلاب اكتساب مهارات عملية مباشرة من داخل خطوط الإنتاج، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية بجدول زمني محدد، على أن يتم الانتهاء من المراحل الأساسية خلال شهرين من بدء التنفيذ.