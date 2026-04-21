من 3 إلى سنة مع ايقاف التنفيذ.. تخفيف الحكم على أحمد عادل لاعب الأهلي السابق في خناقة مارينا

قضت محكمة جنايات مرسى مطروح بتخفيف الحكم الصادر ضد أحمد عادل لاعب النادي الأهلي السابق في مشاجرة بقرية مارينا الساحل الشمالي من السجن 3 سنوات إلى سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

تولى المستشار شريف حافظ المحامي بالنقض الدفاع عن اللاعب أحمد عادل بعد صدور الحكم الغيابي بسجنه 3 سنوات حيث قرر إعادة الاجراءات في ذلك الحكم الغيابي وحددت المحكمة جلسة ٢٠٢٦/٢/١٧ بمحكمة جنايات مرسى مطروح.

وفي الجلسة حضر اللاعب أمام المحكمة وأظهر دفاعه المستشار شريف حافظ المجني عليه الذي قام بمعاكسة ابنة اللاعب المتهم احمد عادل تلفظ بالفاظ ثابتة بالمحضر هو ما دفع اللاعب السابق الي الذهاب اليه رفقه ابنته لعتابه وقدم ما يفيد بالصور والفيديو الذي رصد نزول المجني عليه من المطعم وعتاب المتهم له بالكلام فقط وان رد فعل المتهم ليس رد فعل شخص ينتوي التشاجر والدليل انه ذاهب بمفرده للحديث فقط.

وأوضح شريف حافظ في مرافعته والمستندات المقدمه منه - الثانية التي بدأ فيها المجني الضرب للمتهم بعد دقائق من الحديث الشفوي بينهما وأنه من بادر بالتعدي بالأيدي وماكان من المتهم إلا محاولة صد الضربات.

وأوضح بفيديوهات كاميرات المراقبة تدافع المواطنين وعمال المطعم للفصل فيما بينهما هو السبب في دفع المجني عليه واصطدام قدمه بالرصيف وسياره متوقفة والتي نتج عنها كسر بالقدم وعاهة مستديمة لا دخل للمتهم بها.

وقدم دفاع اللاعب السابق أحمد عادل مايفيد تناقض أقوال المجني عليه بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة وايضاً تناقض اقواله في تحقيقات النيابة العامة و تقرير الطب الشرعي لاسيما وان المجني عليه الذي قام بضرب المتهم تم الحكم عليه استئنافياً بالحبس ستة اشهر مع ايقاف التنفيذ بالرغم من انه هو السبب في ذلك التشاجر قولاً وفعلاً فقررت المحكمة حجز الجناية للحكم جلسة اليوم الثلاثاء مع اخلاء سبيل المتهم.

صدر الحكم اليوم بتخفيف الحبس من ٣ سنوات إلى سنة مع ايقاف التنفيذ في القضية رقم ٣٨٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مارينا والعلمين والمقيدة برقم كلي٢٧٤١ لسنة ٢٠٢٤ مطروح الكلية.

وقررت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات مطروح، الحكم بحبس لاعب النادي الأهلي السابق أحمد عادل لمدة 3 سنوات، لاتهامه بالتسبب في إحداث عاهة مستديمة لشخص خلال مشاجرة وقعت في قرية مارينا الساحلية بمحافظة مطروح.

وأصدرت المحكمة حكمًا بحبس المتهم الثاني في القضية، مصطفى.م، لمدة ستة أشهر بتهمة الاعتداء بالضرب على أحمد عادل، كرد فعل على الحادث.

بدأت الأحداث في أغسطس 2024، عندما اندلع خلاف بين ابنة أحمد عادل، البالغة من العمر 14 عامًا، وأبناء المتهم الثاني مصطفى.م في قرية مارينا، إحدى أبرز الوجهات السياحية في الساحل الشمالي خلال فصل الصيف.

ووفقًا للتحقيقات، حاول مصطفى.م فض النزاع بين ابنه وابنة اللاعب السابق، لكن الوضع خرج عن السيطرة عندما حضر أحمد عادل إلى مكان الحادث.