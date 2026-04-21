راكبين توكتوك.. القبض على المتهمين بسرقة مبلغ مالى من شخص أجنبى في فيصل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" من قيام مجهولين يستقلون مركبة "توك توك" بسرقة حقيبته وبداخلها مبلغ مالى ومتعلقاته بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر ("يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 11 / الجارى حال سيره بمنطقة فيصل بدائرة القسم فوجئ بقيام مجهولين يستقلون مركبة "توكتوك" بخطف حقيبة اليد خاصته وبداخلها مبلغ مالى وبعض متعلقاته وفروا هاربين.

أمكن تحديد مرتكبى الواقعة تشكيل عصابى يضم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"– مقيمين بدائرة القسم) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة بأسلوب الخطف، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش – مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة - مبلغ مالى)، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، كما تبين إرتكابهم عدة وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم إتخاذ اللازم بشأنها .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.