هنا جودة تودع بطولة مقدونيا ستار كونتيندر من الدور الربع النهائي

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ودعت هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، بطولة مقدونيا ستار كونتيندر ، المقامة خلال الفترة من 1-7 يونيو الجاري، من الدور الربع النهائي بمنافسات فردي السيدات.

جاء ذلك عقب خسارتها اليوم أمام المصنفة الأولى على البطولة ورقم 11 على العالم اليابانية ساتسوكى اودو 1-3 بالدور الربع النهائي.

وصعدت هنا جودة لهذا الدور عقب فوزها أمس على لاعبة من فرنسا 3-1 بالدور الثاني "16" وبالدور الأول الرئيسي "32" أول أمس على لاعبة من أمريكا 3-0.

وكتبت هنا جودة، عبر صفحتها "فيسبوك"، "الحمد لله...انتهى مشواري في البطولة بعد الخسارة أمام المصنفة الأولى على البطولة ورقم 11 على العالم اليابانية ساتسوكى اودو في دور ربع النهائي بنتيجة 1-3".. واختتمت "ولكن حلمي لم ينتهي...وهفضل مكمله المشوار بإذن الله".

من جانبه ، قال الاتحاد المصري للعبة "المشوار لازال طويلا أمام هنا جودة والجميع يثق بها...كل الدعم والتوفيق في القادم إن شاء الله".