افتتاح مونديال 2026.. شاكيرا تغني من أجل تعليم ملايين الأطفال حول العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مشاركة النجمة العالمية شاكيرا والمغني النيجيري بورنا بوي في حفل افتتاح كأس العالم 2026، حيث سيقدمان للمرة الأولى الأغنية الرسمية للبطولة "داي داي" خلال الاحتفالية التي تستضيفها مدينة مكسيكو يوم 11 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق حفل الافتتاح قبل المباراة الأولى للبطولة بـ90 دقيقة، وسط مشاركة عدد من نجوم الموسيقى العالميين، في عرض فني ضخم يسبق انطلاق النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم.

وتحمل الأغنية الرسمية للمونديال بعدًا إنسانيًا إلى جانب الجانب الفني، إذ تم اختيارها لدعم صندوق التعليم العالمي التابع لـ"فيفا"، الذي يسعى إلى جمع 100 مليون دولار قبل نهاية البطولة من أجل دعم مشروعات التعليم وتوفير فرص أفضل للأطفال حول العالم، بالإضافة إلى توسيع برامج كرة القدم في المجتمعات الأقل حظًا.

ويأمل الاتحاد الدولي في استثمار الشعبية الجماهيرية الهائلة لكأس العالم للوصول إلى ملايين المشجعين وتحويل هذا التأثير إلى مبادرات تدعم التعليم والتنمية على مستوى العالم.

كما كشف "فيفا" عن تخصيص مجموعة من الفعاليات الترفيهية والتجارب التفاعلية للجماهير داخل الملعب، حيث سيتم فتح الأبواب قبل انطلاق المباراة بأربع ساعات لإتاحة الفرصة أمام المشجعين للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

في السياق ذاته، أكد الاتحاد الدولي أن شاكيرا ستعود للظهور مجددًا خلال البطولة، بعدما وقع الاختيار عليها للمشاركة في عرض الشوط الأول للمباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 19 يوليو المقبل.

ويُعد حفل الافتتاح في المكسيك أولى الاحتفالات الرسمية للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن أسماء فنية أخرى ستشارك في فعاليات المونديال.