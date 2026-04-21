قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

راحة تنقذ الأحلام.. كيف تشابهت فلسفة ميكيل أرتيتا وييس توروب في معركة الحسم؟

أرتيتا
أرتيتا

في توقيت تتصاعد فيه الضغوط وتضيق فيه المساحات أمام الخطأ.. لم يكن قرار ميكيل أرتيتا بمنح لاعبي أرسنال راحة لمدة يومين مجرد إجراء عابر بل يعكس فلسفة متكاملة في إدارة اللحظات الحاسمة فلسفة تقترب كثيرًا مما يطبقه ييس توروب داخل الأهلي في ظل ضغط المنافسة محليًا.

رغم اختلاف السياق بين الدوري الإنجليزي والدوري المصري الممتاز فإن القاسم المشترك بين أرتيتا وتوروب يتمثل في طريقة التعامل مع الضغط المتصاعد في نهاية الموسم. كلا المدربين أدرك أن المشكلة لا تكمن فقط في الجوانب الفنية بل في الإرهاق الذهني الذي قد يطيح بأي فريق مهما بلغت جودته.

أرتيتا بعد خسارة مؤثرة أمام مانشستر سيتي اختار تهدئة الإيقاع بينما يتبنى توروب النهج نفسه مع الأهلي من خلال منح لاعبيه فترات راحة مدروسة خاصة في ظل ضغط المباريات وصراع اللقب.

الراحة كخيار تكتيكي وليس رفاهية

في كرة القدم الحديثة لم تعد الراحة مجرد وسيلة للاستشفاء بل تحولت إلى أداة تكتيكية ويدرك أرتيتا أن مواجهة مثل نيوكاسل تحتاج إلى لاعبين في قمة تركيزهم الذهني تمامًا كما يفهم توروب أن مباريات الأهلي الحاسمة أمام بيراميدز والزمالك لا تُحسم باللياقة فقط بل بالهدوء واتخاذ القرار الصحيح تحت الضغط.

تشابه التحديات واختلاف التفاصيل

ويقاتل أرسنال على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والأهلي يلاحق صدارة الدوري المصري وفي الحالتين الهامش بين النجاح والفشل ضيق للغاية وخسارة واحدة قد تغيّر المشهد بالكامل وهو ما يجعل إدارة المباريات واللاعبين أكثر أهمية من أي وقت مضى.

الفارق يكمن في التفاصيل لكن الفلسفة واحدة من خلال الحفاظ على توازن الفريق بدنيًا وذهنيًا وتجنب الوصول إلى مرحلة الاحتراق في اللحظة الحاسمة.

رسائل داخل غرفة الملابس

قرار أرتيتا حمل رسالة واضحة للاعبيه بأن الثقة لا تزال قائمة رغم الخسارة وهو نفس النهج الذي يتبعه توروب داخل الأهلي حيث يحرص على تقليل الضغوط النفسية ومنح لاعبيه شعورًا بالثقة حتى في أصعب اللحظات.

هذه الرسائل غالبًا ما تكون الفارق في الأسابيع الأخيرة حين يصبح العامل النفسي أكثر تأثيرًا من الخطط التكتيكية.

من يحسم السباق؟

أرسنال لا يزال يمتلك فرصة التتويج رغم مطاردة مانشستر سيتي كما أن الأهلي ما زال في قلب المنافسة رغم التحديات لكن ما سيحدد النهاية ليس فقط جودة اللاعبين بل قدرة المدربين على إدارة هذه المرحلة المعقدة.

في النهاية قد تختلف الملاعب بين لندن والقاهرة لكن المعركة واحدة وهى كيف تحافظ على فريقك متماسكًا حتى خط النهاية؟

أرتيتا وتوروب يقدمان نموذجًا متشابهًا في الإجابة حيث تصبح الراحة سلاحًا والهدوء استراتيجية والثقة عنصرًا لا يقل أهمية عن أي خطة داخل الملعب.

ميكيل أرتيتا أرتيتا أرسنال ييس توروب الأهلي الدوري الإنجليزي الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

الذباب
الذباب
الذباب

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد