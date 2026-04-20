قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على أرسنال

مانشستر سيتي ضد أرسنال
مانشستر سيتي ضد أرسنال
إسراء أشرف

تختتم منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 مساء اليوم الاثنين، حيث تُسدل الستارة على الجولة بمواجهة تجمع وست هام يونايتد وكريستال بالاس في تمام التاسعة مساءً، بعد سلسلة من المواجهات القوية التي شهدها الأسبوع.

وشهدت الجولة عددًا من القمم البارزة، أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، والتي انتهت بفوز مانشستر يونايتد بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 48 نقطة في المركز السادس.

وفي ديربي الميرسيسايد، تمكن ليفربول من تحقيق فوز مهم على غريمه إيفرتون بنتيجة 2-1، ليواصل الفريق تحسين موقعه في جدول الترتيب خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

كما شهدت الجولة قمة نارية بين المتصدر أرسنال ووصيفه مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، ليقلص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط ويشعل الصراع على الصدارة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (بعد الجولة 33)

  1. أرسنال – 70 نقطة
  2. مانشستر سيتي – 67 نقطة
  3. مانشستر يونايتد – 58 نقطة
  4. أستون فيلا – 58 نقطة
  5. ليفربول – 55 نقطة
  6. تشيلسي – 48 نقطة
  7. برينتفورد – 48 نقطة
  8. بورنموث – 48 نقطة
  9. برايتون – 47 نقطة
  10. إيفرتون – 47 نقطة
  11. سندرلاند – 46 نقطة
  12. فولهام – 44 نقطة
  13. كريستال بالاس – 42 نقطة
  14. نيوكاسل يونايتد – 42 نقطة
  15. ليدز – 39 نقطة
  16. نوتينجهام فورست – 36 نقطة
  17. وست هام يونايتد – 32 نقطة
  18. توتنهام هوتسبير – 31 نقطة
  19. بيرنلي – 20 نقطة
  20. وولفرهامبتون – 17 نقطة
ترتيب الدوري الإنجليزي جدول الدوري الإنجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على آرسنال مانشستر سيتي أرسنال الدوري الإنجليزي

بالصور

أميرة سيد مكاوي : والدي اتعالج بالخطأ ما تسبب في فقده البصر

أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي

أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

المزيد

