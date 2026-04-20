ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على أرسنال

تختتم منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 مساء اليوم الاثنين، حيث تُسدل الستارة على الجولة بمواجهة تجمع وست هام يونايتد وكريستال بالاس في تمام التاسعة مساءً، بعد سلسلة من المواجهات القوية التي شهدها الأسبوع.

وشهدت الجولة عددًا من القمم البارزة، أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، والتي انتهت بفوز مانشستر يونايتد بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 48 نقطة في المركز السادس.

وفي ديربي الميرسيسايد، تمكن ليفربول من تحقيق فوز مهم على غريمه إيفرتون بنتيجة 2-1، ليواصل الفريق تحسين موقعه في جدول الترتيب خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

كما شهدت الجولة قمة نارية بين المتصدر أرسنال ووصيفه مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، ليقلص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط ويشعل الصراع على الصدارة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (بعد الجولة 33)