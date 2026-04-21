سيناريوهات حسم الدوري الإنجليزي.. أرسنال في الصدارة ومانشستر سيتي يطارده

شهدت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 تصاعدا كبيرا في حدة الصراع على اللقب بعد المواجهة القوية التي جمعت بين مانشستر سيتي وأرسنال على ملعب الاتحاد والتي انتهت بفوز السيتي 2-1 لتزداد سخونة المنافسة في الجولات الأخيرة من المسابقة.

جاء هذا الانتصار ليعيد رسم ملامح سباق القمة حيث تقلص الفارق بين الفريقين إلى ثلاث نقاط فقط مع استمرار أرسنال في الصدارة في حين يمتلك مانشستر سيتي مباراة مؤجلة أمام كريستال بالاس قد تكون حاسمة في تحديد شكل جدول الترتيب وربما تغيير المتصدر بشكل كامل.

وتعد المباراة المؤجلة نقطة تحول محتملة في صراع اللقب إذ إن فوز كتيبة المدرب بيب جوارديولا سيمنح مانشستر سيتي فرصة اعتلاء الصدارة ما يضع الفريقين أمام مرحلة لا تحتمل أي تعثر خلال الجولات الخمس المتبقية من الموسم.

وتزداد إثارة المنافسة مع الأبعاد التاريخية للصراع حيث يسعى أرسنال لكسر عقدة غياب طويلة عن التتويج باللقب منذ عام 2004، بينما يقاتل مانشستر سيتي للحفاظ على هيمنته وتجنب فقدان الدوري للموسم الثاني على التوالي خاصة بعد تتويج ليفربول باللقب في الموسم الماضي.

ومن اللافت وجود الدولي المصري عمر مرموش ضمن صفوف السيتي في موسم يشهد صراعا شرسا على كل نقطة ما يضيف بعدا إضافيا للمنافسة داخل الفريق وخارجه.

قواعد تحديد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز

ومع اشتعال الصراع تدخل المعايير الفنية دورا مهما في حسم اللقب حال تساوي النقاط وفي مقدمتها فارق الأهداف حيث يتفوق أرسنال بفارق طفيف (+37) مقابل (+36) للسيتي ما يعكس مدى التقارب بين الفريقين.

وفي حال استمرار التساوي يتم اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة حيث يمتلك مانشستر سيتي الأفضلية بـ65 هدفا مقابل 63 لأرسنال قبل الانتقال لاحتمال المواجهات المباشرة وفي سيناريو نادر قد يتم الاحتكام إلى مباراة فاصلة ما يجعل سباق اللقب مفتوحا حتى اللحظة الأخيرة.