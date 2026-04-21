قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
الكاميرا توثق لقطة نادرة لحكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا .. ماذا فعل؟
5 مصريين يتأهلون للدور الثاني ببطولة جراسهوبر للاسكواش في زيورخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سيناريوهات حسم الدوري الإنجليزي.. أرسنال في الصدارة ومانشستر سيتي يطارده

مانشستر سيتي وأرسنال
مانشستر سيتي وأرسنال
منتصر الرفاعي

شهدت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 تصاعدا كبيرا في حدة الصراع على اللقب بعد المواجهة القوية التي جمعت بين مانشستر سيتي وأرسنال على ملعب الاتحاد والتي انتهت بفوز السيتي 2-1 لتزداد سخونة المنافسة في الجولات الأخيرة من المسابقة.

جاء هذا الانتصار ليعيد رسم ملامح سباق القمة حيث تقلص الفارق بين الفريقين إلى ثلاث نقاط فقط مع استمرار أرسنال في الصدارة في حين يمتلك مانشستر سيتي مباراة مؤجلة أمام كريستال بالاس قد تكون حاسمة في تحديد شكل جدول الترتيب وربما تغيير المتصدر بشكل كامل.

وتعد المباراة المؤجلة نقطة تحول محتملة في صراع اللقب إذ إن فوز كتيبة المدرب بيب جوارديولا سيمنح مانشستر سيتي فرصة اعتلاء الصدارة ما يضع الفريقين أمام مرحلة لا تحتمل أي تعثر خلال الجولات الخمس المتبقية من الموسم.

وتزداد إثارة المنافسة مع الأبعاد التاريخية للصراع حيث يسعى أرسنال لكسر عقدة غياب طويلة عن التتويج باللقب منذ عام 2004، بينما يقاتل مانشستر سيتي للحفاظ على هيمنته وتجنب فقدان الدوري للموسم الثاني على التوالي خاصة بعد تتويج ليفربول باللقب في الموسم الماضي.

ومن اللافت وجود الدولي المصري عمر مرموش ضمن صفوف السيتي في موسم يشهد صراعا شرسا على كل نقطة ما يضيف بعدا إضافيا للمنافسة داخل الفريق وخارجه.

قواعد تحديد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز

ومع اشتعال الصراع تدخل المعايير الفنية دورا مهما في حسم اللقب حال تساوي النقاط وفي مقدمتها فارق الأهداف حيث يتفوق أرسنال بفارق طفيف (+37) مقابل (+36) للسيتي ما يعكس مدى التقارب بين الفريقين.

وفي حال استمرار التساوي يتم اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة حيث يمتلك مانشستر سيتي الأفضلية بـ65 هدفا مقابل 63 لأرسنال قبل الانتقال لاحتمال المواجهات المباشرة وفي سيناريو نادر قد يتم الاحتكام إلى مباراة فاصلة ما يجعل سباق اللقب مفتوحا حتى اللحظة الأخيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

ضياء العوضي

الخارجية المصرية حسمت الأمر.. ما السبب الحقيقي لوفاة ضياء العوضي؟

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

طارق الشناوي

عن ياسمين والعوضي وغادة عبد الرازق .. تصريحات نارية لـ طارق الشناوي

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد