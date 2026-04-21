دوري أبطال أوروبا.. صراع المليارات ومفاجأة غياب مانشستر سيتي عن الكبار .. اعرف الحكاية كلها

لم يعد دوري أبطال أوروبا مجرد بطولة تبحث فيها الأندية عن المجد القاري ورفع الكأس الأغلى في كرة القدم الأوروبية بل تحوّل في نسخته الحالية لموسم 2025-2026 إلى ساحة اقتصادية كبرى تعكس حجم الفجوة المالية والتنافسية بين كبار القارة حيث باتت كل خطوة داخل الملعب تُترجم مباشرة إلى ملايين تضاف إلى خزائن الأندية.

ومع اقتراب البطولة من محطاتها الحاسمة وبلوغها الدور نصف النهائي تتضح ملامح صراع مزدوج: صراع على اللقب داخل المستطيل الأخضر وآخر لا يقل شراسة خارج الخطوط يتعلق بتوزيع عوائد مالية غير مسبوقة في تاريخ المسابقة.

كبار أوروبا يسيطرون على المشهد

شهدت النسخة الحالية من البطولة حضورًا قويًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى حيث نجح كل من باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وأرسنال وأتلتيكو مدريد في الوصول إلى المربع الذهبي في تأكيد جديد على هيمنة الأندية ذات القوة الاقتصادية والفنية على البطولة.

وتعكس هذه القائمة حجم الاستقرار الفني والإداري الذي تتمتع به هذه الأندية إلى جانب قدرتها على الاستثمار في التشكيلات والصفقات المؤثرة ما جعلها في صدارة المنافسة الأوروبية هذا الموسم.

أرقام قياسية

على الصعيد المالي كشفت الأرقام عن واقع جديد في كرة القدم الأوروبية حيث تمكنت سبعة أندية من تجاوز حاجز 100 مليون يورو من العائدات خلال مشوارها في البطولة حتى الآن في مؤشر واضح على التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده المسابقة.

وتصدر بايرن ميونخ القائمة بإيرادات بلغت 127.3 مليون يورو يليه أرسنال بـ124.7 مليون يورو ثم باريس سان جيرمان بـ120.9 مليون يورو فيما جاء ليفربول بـ109.5 ملايين يورو وأتلتيكو مدريد بـ104.2 ملايين يورو بينما حقق كل من ريال مدريد (102.6 مليون يورو) وبرشلونة (100.3 مليون يورو) دخولًا متأخرًا إلى نادي المئة مليون.

هذه الأرقام تعكس بوضوح أن النجاح في دوري الأبطال لم يعد يُقاس فقط بالنتائج الفنية بل أيضًا بمدى القدرة على تحويل الأداء الرياضي إلى عوائد مالية ضخمة.

مفاجأة مدوية.. غياب مانشستر سيتي

في واحدة من أبرز مفاجآت الموسم غاب مانشستر سيتي عن قائمة الأندية التي تجاوزت حاجز 100 مليون يورو رغم كونه أحد أقوى الفرق في أوروبا من حيث القيمة السوقية والتصنيف القاري.

هذا الغياب يعكس حقيقة واضحة مفادها أن العوائد في دوري الأبطال لا تعتمد على السمعة فقط بل على النتائج الفعلية والتقدم في الأدوار الإقصائية وهو ما يفرض معادلة جديدة أكثر صرامة على كبار القارة.

آلية توزيع العوائد

يعتمد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على نظام توزيع مالي متعدد المعايير يشمل:

الأداء الرياضي وعدد الانتصارات والتأهل للأدوار المتقدمة

التصنيف الأوروبي التاريخي للأندية

قيمة السوق التلفزيوني لكل دولة مشاركة

هذا النموذج يجعل البطولة أكثر ارتباطًا بالنتائج المباشرة ويحوّل كل مباراة إلى فرصة مالية إضافية ما يزيد من حدة التنافس داخل الملعب.

قمة الكبار على الطريق إلى بودابست

تتجه الأنظار إلى مواجهات نصف النهائي التي تعد من الأقوى في السنوات الأخيرة حيث يلتقي بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان في مواجهة نارية تقام ذهابًا يوم 28 أبريل على ملعب حديقة الأمراء في باريس على أن تُحسم بطاقة التأهل في الإياب يوم 6 مايو على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وفي المواجهة الثانية يصطدم أرسنال بأتلتيكو مدريد حيث تُقام مباراة الذهاب في مدريد يوم 29 أبريل بينما يلعب الإياب في لندن يوم 5 مايو على ملعب الإمارات في صراع تكتيكي من العيار الثقيل.

أما النهائي الكبير فسيقام يوم 30 مايو على ملعب " بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست حيث يُتوقع أن يبلغ التنافس ذروته بين من تبقى من عمالقة القارة.

وتكشف نسخة هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا عن تحول واضح في هوية البطولة التي باتت تمثل مزيجًا معقدًا بين الرياضة والاقتصاد حيث لم يعد التتويج مجرد إنجاز رياضي بل مشروعًا ماليًا ضخمًا يعيد رسم خريطة القوة في كرة القدم العالمية.