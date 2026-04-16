موقف لاعبي ريال مدريد من استمرار أربيلوا بعد توديع دوري أبطال أوروبا

أثار خروج فريق ريال مدريد من منافسات دوري أبطال أوروبا حالة من الجدل حول مستقبل المدير الفني ألفارو أربيلوا، في ظل تباين الآراء بشأن استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل، رغم عدم تأثر غرفة الملابس بشكل مباشر بتلك التطورات.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن لاعبي ريال مدريد يواصلون دعمهم للمدرب، مع وجود قناعة داخل الفريق بأنه نجح في بناء مشروع فني مميز يصعب تحقيقه في نادٍ بحجم ريال مدريد، وهو ما يعزز فرص بقائه.

وجاءت الهزيمة أمام بايرن ميونخ لتضع أربيلوا تحت ضغط كبير، حيث كانت نتيجة المواجهة تمثل نقطة فارقة في تقييم مستقبله، إذ كان من شأن تحقيق نتيجة إيجابية أن يعزز موقفه بشكل أكبر.

ورغم الخروج، قدم ريال مدريد أداءً لافتًا خلال المباراة، حيث أظهر اللاعبون روحًا قتالية عالية وتنظيمًا واضحًا، إلى جانب شخصية قوية داخل الملعب، وهي عناصر أعادت الثقة نسبيًا في الفريق بعد فترة من التراجع.

كما لعب طرد إدواردو كامافينجا دورًا مؤثرًا في تعقيد مهمة الفريق خلال اللقاء، ليصبح هذا الحدث أحد العوامل الرئيسية في تقييم الأداء العام ومصير الجهاز الفني.

ويحظى أربيلوا بدعم قوي من داخل الفريق، حيث يتمتع بعلاقات جيدة مع اللاعبين، ويُقدّرون أسلوبه في التواصل ووضوح أفكاره، بالإضافة إلى شخصيته المتوازنة التي تجمع بين الحزم والمرونة، وهو ما ساهم في خلق أجواء إيجابية داخل الفريق.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة ريال مدريد موقفها النهائي بشأن مستقبل المدرب خلال الفترة المقبلة، في ظل غياب مرشح واضح لخلافته، وهو ما يجعل القرار أكثر تعقيدًا.