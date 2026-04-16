الرجل النبيل .. إعلامي يطلب الدعاء لـ حسن المستكاوي

وجه الإعلامي أحمد درويش رسالة دعم للناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي بعد تعرضه لجراحه حرجة خلال الساعات الماضية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب درويش: “خالص الدعوات القلبية للأستاذ والكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي أن يمن اللّٰه عليه بالشفاء وأن يتجاوز هذه المحنة الصعبة ويعود سالماً لأهله ومحبيه دعواتكم لهذا الرجل النبيل لعل أحدكم أقرب إلى اللّٰه”.

وتعرض حسن المستكاوي لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلاً طبيًا سريعًا، حيث خضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار قلق محبيه ومتابعيه في الوسط الرياضي والإعلامي.

ويُعد حسن المستكاوي واحدًا من أبرز الأسماء في مجال النقد الرياضي في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك تاريخًا طويلًا من العمل الصحفي والتحليل الرياضي، ما جعله يحظى بتقدير واسع من الجماهير واللاعبين والإعلاميين على حد سواء.