صلاح عبد الله : كل الأهلاوية والزمالكاوية بيدعولك يا مستكاوي

حرص الفنان صلاح عبد الله علي دعم ومساندة الناقد الرياضى حسن المستكاوى، بعد خضوعه لجراحة عاجلة خلال الساعات الماضية.

ونشر صلاح عبد الله عبر حسابه علي فيسبوك صورة المستكاوي وعلق قائلا "بحبه قوي قوي قوي وواثق إن كل الأهلاوية والزمالكاوية وكل الكرويين هيدعوله من قلبهم".



وتعرض حسن المستكاوي لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلاً طبيًا سريعًا، حيث خضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار قلق محبيه ومتابعيه في الوسط الرياضي والإعلامي.

ويُعد حسن المستكاوي واحدًا من أبرز الأسماء في مجال النقد الرياضي في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك تاريخًا طويلًا من العمل الصحفي والتحليل الرياضي، ما جعله يحظى بتقدير واسع من الجماهير واللاعبين والإعلاميين على حد سواء.