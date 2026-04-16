ملك اللعبة وملوك المدرجات .. إعلامي يدعم الزمالك قبل مواجهة بلوزداد

حرص الإعلامي مينا ماهر على دعم جماهير نادي الزمالك، قبل مواجهة فريق شباب بلوزداد، المقرر لها غدًا الجمعة، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب مينا ماهر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “بكرة ملك اللعبة وملوك المدرجات”.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في السادسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.



وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد نيلسون مانديلا في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.