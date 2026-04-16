قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عمر جابر: ننتظر دعم الجماهير وهدفنا الفوز في اللقاء

عمر جابر
عمر جابر
عبدالله هشام

شدد عمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية لقاء شباب بلوزداد غدًا في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" الفريق يستعد بجدية وننتظر دعم جماهيرنا في مباراة الغد، ونتطلع لتحقيق الفوز في اللقاء وحسم التأهل وإسعاد الجماهير".

وواصل:" اللاعبون يتحدثون معًا باستمرار بشأن أهمية المباراة، ونجحنا في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، ولكن مباراة العودة لها حسابات آخرى، وهدفنا تحقيق المكسب في لقاء الغد".

وأضاف عمر جابر:" كابتن معتمد جمال زملكاوي مخلص، ووجوده مع الفريق أثر بشكل كبير وهناك فوارق فنية ظهرت على أداء الزمالك ونركز على الجوانب الفنية التي يعمل عليها المدير الفني مع الفريق، كما أن الأجهزة الفنية السابقة لعبت دورًا مهمًا مع الفريق، وتركيزنا على تحقيق بطولتي كأس الكونفدرالية والدوري لإسعاد جماهير نادي الزمالك".

واختتم قائد الزمالك:" فريق شباب بلوزداد منافس محترم وسبق وفاز على الزمالك بالقاهرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولكننا سنخوض لقاء الغد بهدف الفوز فقط وحسم التأهل".

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في السادسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد نيلسون مانديلا في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك نادي الزمالك الكونفدرالية عمر جابر شباب بلوزداد

