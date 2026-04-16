الزمالك في الصدارة .. إيقاف قيد جديد لنادي مصري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " عن إيقاف قيد جديد ضد الأندية المصرية حيث زاد نصيب نادي مودرن سبورت لقضيتين.
ولم يكشف الفيفا سبب إيقاف القيد في القضية الثانية لنادي مودرن سبورت.
ويتصدر نادي الزمالك قائمة الأندية المصرية الممنوعة من القيد بسبب 14 قضية من أصل 28 على أندية مصر.
وجاء ترتيب الأندية في قضايا الفيفا كالتالي:
1- نادي الزمالك : 14 قضية.
2- النادي الإسماعيلي : 5 قضايا.
3- فريق إيسترن كومباني : 4 قضايا.
4- فريق مودرن سبورت : قضيتان.
5- مركز شباب تلا بالمنوفية : قضية.
6- فريق راية : قضية.
7 - الاتحاد السكندري : قضية.
وتنتهى القضايا ضد الأندية المصرية بمجرد التوصل لحل نهائي مع الاتحاد الدولي ليتم رفع إيقاف القيد