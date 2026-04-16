5 غيابات في صفوف الزمالك في مباراة شباب بلوزداد .. من هم؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائرى فى إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد غدا الجمعة فى تمام الساعه السادسة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى.

غيابات الزمالك

ويفتقد الزمالك جهود 5 لاعبين خلال مباراة شباب بلوزداد وهم: عمرو ناصر للإصابة وأحمد حمدي وسيف جعفر ومحمد حمد ويوسف وائل فرنسي، لأسباب فنية.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بتعيين السوداني محمود علي محمود إسماعيل حكمًا لإدارة المباراة ويعاونه التونسي خليل حساني مساعدًا أول، وأرسينيو شادريك مارينجولي من موزمبيق مساعدًا ثانيًا، بالإضافة إلى البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكمًا رابعًا، وتم تعيين السوداني ياسر أحمد عبد العزيز حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه الليبي عبد الرازق أحمد.